Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.
No.1049
Rinkos kapitalizacija$0.00
Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00
Rinkos dalis%
Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.31%
Cirkuliuojantis kiekis2,946,261,364
Maksimali pasiūla10,000,000,000
Bendra pasiūla9,999,999,990
Cirkuliacijos norma0.2946%
Išleidimo data--
Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--
Visų laikų rekordas0.061734272639565727,2025-04-21
Mažiausia kaina0.003791516162432348,2025-08-05
Vieša blokų grandinėETH
