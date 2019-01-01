Epic Chain (EPIC) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieEpic Chain (EPIC), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Epic Chain (EPIC) Informacija

Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets.

Oficiali svetainė:
https://epicchain.io/
Baltoji knyga:
https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E

Epic Chain (EPIC) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Epic Chain (EPIC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 64.73M
$ 64.73M$ 64.73M
Bendra pasiūla:
$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 64.73M
$ 64.73M$ 64.73M
Visų laikų rekordas:
$ 3.2249
$ 3.2249$ 3.2249
Visų laikų minimumas:
$ 0.7252176173070083
$ 0.7252176173070083$ 0.7252176173070083
Dabartinė kaina:
$ 2.1576
$ 2.1576$ 2.1576

Epic Chain (EPIC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Epic Chain (EPIC) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų EPIC tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek EPIC tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate EPIC tokenomiką, galite peržiūrėti EPIC tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti EPIC

Norite įtraukti Epic Chain (EPIC) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius EPIC pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Epic Chain (EPIC) Kainų istorija

EPIC kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

EPIC kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda EPIC? Mūsų EPIC kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.