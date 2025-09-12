Epic Chain (EPIC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Epic Chain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EPIC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Epic Chain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Epic Chain kainos prognozė
$2.0656
+3.77%
USD
Faktinis
Prognozė
Epic Chain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Epic Chain (EPIC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Epic Chain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.0656 prekybos kainą 2025 m.

Epic Chain (EPIC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Epic Chain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.1688 prekybos kainą 2026 m.

Epic Chain (EPIC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EPIC ateities kaina yra $ 2.2773 su 10.25% augimo norma.

Epic Chain (EPIC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EPIC ateities kaina yra $ 2.3911 su 15.76% augimo norma.

Epic Chain (EPIC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EPIC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.5107, o augimo norma – 21.55%.

Epic Chain (EPIC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EPIC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.6362, o augimo norma – 27.63%.

Epic Chain (EPIC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Epic Chain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 4.2942 prekybos kainą.

Epic Chain (EPIC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Epic Chain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 6.9948 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.0656
    0.00%
  • 2026
    $ 2.1688
    5.00%
  • 2027
    $ 2.2773
    10.25%
  • 2028
    $ 2.3911
    15.76%
  • 2029
    $ 2.5107
    21.55%
  • 2030
    $ 2.6362
    27.63%
  • 2031
    $ 2.7681
    34.01%
  • 2032
    $ 2.9065
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 3.0518
    47.75%
  • 2034
    $ 3.2044
    55.13%
  • 2035
    $ 3.3646
    62.89%
  • 2036
    $ 3.5328
    71.03%
  • 2037
    $ 3.7095
    79.59%
  • 2038
    $ 3.8949
    88.56%
  • 2039
    $ 4.0897
    97.99%
  • 2040
    $ 4.2942
    107.89%
Trumpalaikės Epic Chain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 2.0656
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 2.0658
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.0675
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 2.0740
    0.41%
Epic Chain (EPIC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma EPIC kaina yra $2.0656. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Epic Chain (EPIC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EPIC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.0658. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Epic Chain (EPIC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EPIC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.0675. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Epic Chain (EPIC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EPIC kaina yra $2.0740. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Epic Chain kainų statistika

$ 2.0656
$ 61.97M
30.00M
$ 1.52M
--

Naujausia EPIC kaina yra $ 2.0656. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.77%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.52M.
Be to, EPIC turi 30.00M apyvartą ir $ 61.97M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Epic Chain (EPIC)

Bandote įsigyti EPIC? Dabar galite EPIC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Epic Chain ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti EPIC dabar

Epic Chain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Epic Chain, dabartinė Epic Chain kaina yra 2.0656USD. Apyvartinė Epic Chain (EPIC) pasiūla yra 0.00 EPIC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $61.97M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.017700
    $ 2.1356
    $ 1.9688
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.016599
    $ 2.1601
    $ 1.9134
  • 30 dienų
    -0.00%
    $ -0.010099
    $ 3.2249
    $ 1.7025
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Epic Chain kaina pasikeitė $0.017700, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Epic Chain buvo prekiaujama aukščiausia $2.1601 ir žemiausia $1.9134. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo EPIC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Epic Chain įvyko -0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.010099 vertę. Tai rodo, kad EPIC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Epic Chain kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą EPIC kainų istoriją

Kaip veikia Epic Chain (EPIC) kainų prognozės modulis?

Epic Chain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EPIC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Epic Chain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EPIC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Epic Chain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EPIC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EPIC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Epic Chain potencialą.

Kodėl EPIC kainų prognozė yra svarbi?

EPIC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EPIC dabar?
Pagal jūsų prognozes, EPIC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EPIC kainų prognozė?
Remiantis Epic Chain (EPIC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EPIC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EPIC 2026 m.?
1 vieneto Epic Chain (EPIC) kaina šiandien yra $2.0656. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EPIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EPIC kaina 2027 m.?
Epic Chain (EPIC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EPIC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EPIC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Epic Chain (EPIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EPIC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Epic Chain (EPIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EPIC 2030 m.?
1 vieneto Epic Chain (EPIC) kaina šiandien yra $2.0656. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EPIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EPIC kainų prognozė 2040 metams?
Epic Chain (EPIC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EPIC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.