ENS kaina(ENS)

1 ENS į USD – tiesioginė kaina:

$23.91
$23.91
+1.27%1D
USD
ENS (ENS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:48:50(UTC+8)

ENS (ENS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 22.92
$ 22.92
24 val. žemiausia
$ 23.95
$ 23.95
24 val. aukščiausia

$ 22.92
$ 22.92

$ 23.95
$ 23.95

$ 85.68745026316928
$ 85.68745026316928

$ 6.695156653769259
$ 6.695156653769259

+1.18%

+1.27%

+5.18%

+5.18%

ENS (ENS) realiojo laiko kaina yra $ 23.94. Per pastarąsias 24 valandas ENS svyravo nuo žemiausios kainos $ 22.92 iki aukščiausios $ 23.95 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ENS kaina yra $ 85.68745026316928, o žemiausia – $ 6.695156653769259.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ENS per pastarąją valandą pasikeitė +1.18%, per 24 valandas – +1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ENS (ENS) rinkos informacija

No.91

$ 885.24M
$ 885.24M

$ 2.66M
$ 2.66M

$ 2.39B
$ 2.39B

36.98M
36.98M

100,000,000
100,000,000

0.02%

2021-11-09 00:00:00

ETH

Dabartinė ENS rinkos kapitalizacija yra $ 885.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.66M. ENS apyvartoje yra 36.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.39B

ENS (ENS) kainos istorija USD

Stebėkite ENS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.2998+1.27%
30 dienų$ -4.39-15.50%
60 dienų$ +2.31+10.67%
90 dienų$ +3.79+18.80%
ENS kainos pokytis šiandien

Šiandien ENS užfiksuotas $ +0.2998 (+1.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ENS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -4.39 (-15.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ENS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ENS rodiklis pasikeitė $ +2.31 (+10.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ENS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +3.79 (+18.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ENS (ENS) pokyčius?

Peržiūrėkite ENS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ENS (ENS)

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

ENS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ENS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ENSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ENS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ENS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ENS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ENS (ENS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ENS (ENS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ENS prognozes.

Peržiūrėkite ENS kainos prognozę dabar!

ENS (ENS) Tokenomika

Supratimas apie ENS (ENS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ENSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ENS (ENS)

Ieškote, kaip nusipirkti ENS? Viskas paprasta ir patogu! ENS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ENS į vietos valiutas

1 ENS(ENS) į VND
629,981.1
1 ENS(ENS) į AUD
A$36.1494
1 ENS(ENS) į GBP
17.4762
1 ENS(ENS) į EUR
20.349
1 ENS(ENS) į USD
$23.94
1 ENS(ENS) į MYR
RM101.0268
1 ENS(ENS) į TRY
988.2432
1 ENS(ENS) į JPY
¥3,519.18
1 ENS(ENS) į ARS
ARS$34,102.53
1 ENS(ENS) į RUB
2,022.93
1 ENS(ENS) į INR
2,109.114
1 ENS(ENS) į IDR
Rp392,458.9536
1 ENS(ENS) į KRW
33,296.2308
1 ENS(ENS) į PHP
1,368.6498
1 ENS(ENS) į EGP
￡E.1,151.2746
1 ENS(ENS) į BRL
R$129.276
1 ENS(ENS) į CAD
C$33.0372
1 ENS(ENS) į BDT
2,915.892
1 ENS(ENS) į NGN
36,163.0458
1 ENS(ENS) į COP
$93,882.1464
1 ENS(ENS) į ZAR
R.418.7106
1 ENS(ENS) į UAH
988.2432
1 ENS(ENS) į VES
Bs3,734.64
1 ENS(ENS) į CLP
$23,006.34
1 ENS(ENS) į PKR
Rs6,799.1994
1 ENS(ENS) į KZT
12,905.5752
1 ENS(ENS) į THB
฿761.292
1 ENS(ENS) į TWD
NT$725.6214
1 ENS(ENS) į AED
د.إ87.8598
1 ENS(ENS) į CHF
Fr18.9126
1 ENS(ENS) į HKD
HK$186.2532
1 ENS(ENS) į AMD
֏9,147.7134
1 ENS(ENS) į MAD
.د.م216.1782
1 ENS(ENS) į MXN
$445.0446
1 ENS(ENS) į SAR
ريال89.775
1 ENS(ENS) į PLN
87.1416
1 ENS(ENS) į RON
лв103.6602
1 ENS(ENS) į SEK
kr223.5996
1 ENS(ENS) į BGN
лв39.9798
1 ENS(ENS) į HUF
Ft8,044.3188
1 ENS(ENS) į CZK
499.3884
1 ENS(ENS) į KWD
د.ك7.3017
1 ENS(ENS) į ILS
79.4808
1 ENS(ENS) į AOA
Kz21,902.9454
1 ENS(ENS) į BHD
.د.ب9.02538
1 ENS(ENS) į BMD
$23.94
1 ENS(ENS) į DKK
kr152.7372
1 ENS(ENS) į HNL
L627.4674
1 ENS(ENS) į MUR
1,089.27
1 ENS(ENS) į NAD
$420.8652
1 ENS(ENS) į NOK
kr237.7242
1 ENS(ENS) į NZD
$40.2192
1 ENS(ENS) į PAB
B/.23.94
1 ENS(ENS) į PGK
K101.5056
1 ENS(ENS) į QAR
ر.ق87.1416
1 ENS(ENS) į RSD
дин.2,397.591

Išsamesnei ENS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ENS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ENS

Kiek ENS(ENS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ENS kaina USD valiuta yra 23.94USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ENS į USD kaina?
Dabartinė ENS kaina USD valiuta yra $ 23.94. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ENS rinkos kapitalizacija?
ENS rinkos kapitalizacija yra $ 885.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ENS apyvartoje?
ENS apyvartoje yra 36.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ENS kaina?
ENS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 85.68745026316928USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ENS kaina?
ENS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 6.695156653769259USD.
Kokia yra ENS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ENS yra $ 2.66MUSD.
Ar ENS kaina šiais metais kils?
ENS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ENS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:48:50(UTC+8)

ENS (ENS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

