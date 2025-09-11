ENS (ENS) realiojo laiko kaina yra $ 23.94. Per pastarąsias 24 valandas ENS svyravo nuo žemiausios kainos $ 22.92 iki aukščiausios $ 23.95 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ENS kaina yra $ 85.68745026316928, o žemiausia – $ 6.695156653769259.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ENS per pastarąją valandą pasikeitė +1.18%, per 24 valandas – +1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ENS (ENS) rinkos informacija
No.91
$ 885.24M
$ 885.24M$ 885.24M
$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M
$ 2.39B
$ 2.39B$ 2.39B
36.98M
36.98M 36.98M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.02%
2021-11-09 00:00:00
ETH
Dabartinė ENS rinkos kapitalizacija yra $ 885.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.66M. ENS apyvartoje yra 36.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.39B
ENS (ENS) kainos istorija USD
Stebėkite ENS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.2998
+1.27%
30 dienų
$ -4.39
-15.50%
60 dienų
$ +2.31
+10.67%
90 dienų
$ +3.79
+18.80%
ENS kainos pokytis šiandien
Šiandien ENS užfiksuotas $ +0.2998 (+1.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ENS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -4.39 (-15.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ENS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ENS rodiklis pasikeitė $ +2.31 (+10.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ENS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +3.79 (+18.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ENS (ENS) pokyčius?
The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.
ENS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ENS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ENSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ENS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ENS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ENS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ENS (ENS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ENS (ENS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ENS prognozes.
Supratimas apie ENS (ENS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ENSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ENS (ENS)
Ieškote, kaip nusipirkti ENS? Viskas paprasta ir patogu! ENS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.