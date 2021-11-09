ENS

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

ReitingasNo.94

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis0.0002%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)191,25%

Cirkuliuojantis kiekis36 999 546,95207308

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla100 000 000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2021-11-09 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas85.68745026316928,2021-11-11

Mažiausia kaina6.695156653769259,2023-10-19

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasThe Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

