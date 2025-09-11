Daugiau apie EMR

EMR kaina(EMR)

EMR (EMR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:48:27(UTC+8)

EMR (EMR) kainos informacija (USD)

EMR (EMR) realiojo laiko kaina yra $ 0.004914. Per pastarąsias 24 valandas EMR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0047 iki aukščiausios $ 0.005125 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EMR kaina yra $ 0.04462699575681713, o žemiausia – $ 0.000758057086080487.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EMR per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – -1.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EMR (EMR) rinkos informacija

Dabartinė EMR rinkos kapitalizacija yra $ 4.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 76.09K. EMR apyvartoje yra 837.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 985898068. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.91M

EMR (EMR) kainos istorija USD

Stebėkite EMR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00006377-1.28%
30 dienų$ +0.000606+14.06%
60 dienų$ +0.001915+63.85%
90 dienų$ -0.001099-18.28%
EMR kainos pokytis šiandien

Šiandien EMR užfiksuotas $ -0.00006377 (-1.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

EMR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000606 (+14.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

EMR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EMR rodiklis pasikeitė $ +0.001915 (+63.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

EMR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001099 (-18.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EMR (EMR) pokyčius?

Peržiūrėkite EMR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra EMR (EMR)

Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.

EMR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EMR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EMRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie EMR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EMR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

EMR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EMR (EMR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EMR (EMR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EMR prognozes.

Peržiūrėkite EMR kainos prognozę dabar!

EMR (EMR) Tokenomika

Supratimas apie EMR (EMR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EMRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti EMR (EMR)

Ieškote, kaip nusipirkti EMR? Viskas paprasta ir patogu! EMR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EMR į vietos valiutas

EMR išteklius

Išsamesnei EMR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali EMR svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EMR

Kiek EMR(EMR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EMR kaina USD valiuta yra 0.004914USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EMR į USD kaina?
Dabartinė EMR kaina USD valiuta yra $ 0.004914. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EMR rinkos kapitalizacija?
EMR rinkos kapitalizacija yra $ 4.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EMR apyvartoje?
EMR apyvartoje yra 837.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EMR kaina?
EMR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04462699575681713USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EMR kaina?
EMR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000758057086080487USD.
Kokia yra EMR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EMR yra $ 76.09KUSD.
Ar EMR kaina šiais metais kils?
EMR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EMR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:48:27(UTC+8)

EMR (EMR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

