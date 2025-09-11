EMR (EMR) realiojo laiko kaina yra $ 0.004914. Per pastarąsias 24 valandas EMR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0047 iki aukščiausios $ 0.005125 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EMR kaina yra $ 0.04462699575681713, o žemiausia – $ 0.000758057086080487.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EMR per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – -1.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EMR (EMR) rinkos informacija
No.2293
$ 4.11M
$ 76.09K
$ 4.91M
837.33M
999,999,985
985,898,068
83.73%
EGLD
Dabartinė EMR rinkos kapitalizacija yra $ 4.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 76.09K. EMR apyvartoje yra 837.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 985898068. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.91M
EMR (EMR) kainos istorija USD
Stebėkite EMR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00006377
-1.28%
30 dienų
$ +0.000606
+14.06%
60 dienų
$ +0.001915
+63.85%
90 dienų
$ -0.001099
-18.28%
EMR kainos pokytis šiandien
Šiandien EMR užfiksuotas $ -0.00006377 (-1.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EMR 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000606 (+14.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EMR 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EMR rodiklis pasikeitė $ +0.001915 (+63.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EMR 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001099 (-18.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EMR (EMR) pokyčius?
Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.
EMR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EMR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EMRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie EMR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EMR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
EMR kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos EMR (EMR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EMR (EMR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EMR prognozes.
Supratimas apie EMR (EMR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EMRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti EMR (EMR)
Ieškote, kaip nusipirkti EMR? Viskas paprasta ir patogu! EMR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.