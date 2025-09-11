Daugiau apie ELX

Elixir (ELX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:06:45(UTC+8)

Elixir (ELX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.12841
$ 0.12841$ 0.12841
24 val. žemiausia
$ 0.13297
$ 0.13297$ 0.13297
24 val. aukščiausia

$ 0.12841
$ 0.12841$ 0.12841

$ 0.13297
$ 0.13297$ 0.13297

$ 0.7527715208818154
$ 0.7527715208818154$ 0.7527715208818154

$ 0.07329290180383641
$ 0.07329290180383641$ 0.07329290180383641

-0.08%

-0.38%

+3.69%

+3.69%

Elixir (ELX) realiojo laiko kaina yra $ 0.13007. Per pastarąsias 24 valandas ELX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.12841 iki aukščiausios $ 0.13297 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELX kaina yra $ 0.7527715208818154, o žemiausia – $ 0.07329290180383641.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELX per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Elixir (ELX) rinkos informacija

No.3535

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.50K
$ 53.50K$ 53.50K

$ 130.07M
$ 130.07M$ 130.07M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Elixir rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.50K. ELX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 130.07M

Elixir (ELX) kainos istorija USD

Stebėkite Elixir kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0005094-0.38%
30 dienų$ -0.03805-22.64%
60 dienų$ +0.02211+20.47%
90 dienų$ +0.04881+60.06%
Elixir kainos pokytis šiandien

Šiandien ELX užfiksuotas $ -0.0005094 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Elixir 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03805 (-22.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Elixir 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ELX rodiklis pasikeitė $ +0.02211 (+20.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Elixir 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04881 (+60.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Elixir (ELX) pokyčius?

Peržiūrėkite Elixir kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Elixir (ELX)

The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators.

Elixir galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Elixir investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ELXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Elixir mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Elixir, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Elixir kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Elixir (ELX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Elixir (ELX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Elixir prognozes.

Peržiūrėkite Elixir kainos prognozę dabar!

Elixir (ELX) Tokenomika

Supratimas apie Elixir (ELX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Elixir (ELX)

Ieškote, kaip nusipirkti Elixir? Viskas paprasta ir patogu! Elixir lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ELX į vietos valiutas

1 Elixir(ELX) į VND
3,422.79205
1 Elixir(ELX) į AUD
A$0.1964057
1 Elixir(ELX) į GBP
0.0949511
1 Elixir(ELX) į EUR
0.1105595
1 Elixir(ELX) į USD
$0.13007
1 Elixir(ELX) į MYR
RM0.5488954
1 Elixir(ELX) į TRY
5.3692896
1 Elixir(ELX) į JPY
¥19.12029
1 Elixir(ELX) į ARS
ARS$185.284715
1 Elixir(ELX) į RUB
10.990915
1 Elixir(ELX) į INR
11.4760761
1 Elixir(ELX) į IDR
Rp2,132.2947408
1 Elixir(ELX) į KRW
180.9039574
1 Elixir(ELX) į PHP
7.4465075
1 Elixir(ELX) į EGP
￡E.6.2602691
1 Elixir(ELX) į BRL
R$0.702378
1 Elixir(ELX) į CAD
C$0.1794966
1 Elixir(ELX) į BDT
15.842526
1 Elixir(ELX) į NGN
196.1832803
1 Elixir(ELX) į COP
$510.0773092
1 Elixir(ELX) į ZAR
R.2.2775257
1 Elixir(ELX) į UAH
5.3692896
1 Elixir(ELX) į VES
Bs20.29092
1 Elixir(ELX) į CLP
$124.99727
1 Elixir(ELX) į PKR
Rs36.9411807
1 Elixir(ELX) į KZT
70.1181356
1 Elixir(ELX) į THB
฿4.1388274
1 Elixir(ELX) į TWD
NT$3.9463238
1 Elixir(ELX) į AED
د.إ0.4773569
1 Elixir(ELX) į CHF
Fr0.1027553
1 Elixir(ELX) į HKD
HK$1.0119446
1 Elixir(ELX) į AMD
֏49.7010477
1 Elixir(ELX) į MAD
.د.م1.1745321
1 Elixir(ELX) į MXN
$2.419302
1 Elixir(ELX) į SAR
ريال0.4877625
1 Elixir(ELX) į PLN
0.4734548
1 Elixir(ELX) į RON
лв0.5645038
1 Elixir(ELX) į SEK
kr1.2174552
1 Elixir(ELX) į BGN
лв0.2172169
1 Elixir(ELX) į HUF
Ft43.7503452
1 Elixir(ELX) į CZK
2.7145609
1 Elixir(ELX) į KWD
د.ك0.03967135
1 Elixir(ELX) į ILS
0.4331331
1 Elixir(ELX) į AOA
Kz118.5679099
1 Elixir(ELX) į BHD
.د.ب0.04903639
1 Elixir(ELX) į BMD
$0.13007
1 Elixir(ELX) į DKK
kr0.8298466
1 Elixir(ELX) į HNL
L3.4091347
1 Elixir(ELX) į MUR
5.9259892
1 Elixir(ELX) į NAD
$2.2866306
1 Elixir(ELX) į NOK
kr1.2928958
1 Elixir(ELX) į NZD
$0.2185176
1 Elixir(ELX) į PAB
B/.0.13007
1 Elixir(ELX) į PGK
K0.5514968
1 Elixir(ELX) į QAR
ر.ق0.4734548
1 Elixir(ELX) į RSD
дин.13.0343147

Elixir išteklius

Išsamesnei Elixir analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Elixir svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Elixir

Kiek Elixir(ELX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ELX kaina USD valiuta yra 0.13007USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ELX į USD kaina?
Dabartinė ELX kaina USD valiuta yra $ 0.13007. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Elixir rinkos kapitalizacija?
ELX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ELX apyvartoje?
ELX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ELX kaina?
ELX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7527715208818154USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ELX kaina?
ELX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07329290180383641USD.
Kokia yra ELX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ELX yra $ 53.50KUSD.
Ar ELX kaina šiais metais kils?
ELX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ELX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:06:45(UTC+8)

Elixir (ELX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

