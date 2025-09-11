Elixir (ELX) realiojo laiko kaina yra $ 0.13007. Per pastarąsias 24 valandas ELX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.12841 iki aukščiausios $ 0.13297 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELX kaina yra $ 0.7527715208818154, o žemiausia – $ 0.07329290180383641.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELX per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Elixir (ELX) rinkos informacija
Dabartinė Elixir rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.50K. ELX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 130.07M
Elixir (ELX) kainos istorija USD
Stebėkite Elixir kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0005094
-0.38%
30 dienų
$ -0.03805
-22.64%
60 dienų
$ +0.02211
+20.47%
90 dienų
$ +0.04881
+60.06%
Elixir kainos pokytis šiandien
Šiandien ELX užfiksuotas $ -0.0005094 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Elixir 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03805 (-22.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Elixir 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ELX rodiklis pasikeitė $ +0.02211 (+20.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Elixir 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04881 (+60.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Elixir (ELX) pokyčius?
The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators.
Elixir kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Elixir (ELX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Elixir (ELX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Elixir prognozes.
Supratimas apie Elixir (ELX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
