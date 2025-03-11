ELX

The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators.

VardasELX

ReitingasNo.3558

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.7527715208818154,2025-03-11

Mažiausia kaina0.07329290180383641,2025-06-18

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasThe Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Paieška
Mėgstamiausi
ELX/USDT
Elixir
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (ELX)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Informacija
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Rinkos sandoriai
Spot
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
ELX/USDT
--
--
‎--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (ELX)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Informacija
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
Loading...