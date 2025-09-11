Everton FC Fan Token (EFC) kainos informacija (USD)
Everton FC Fan Token (EFC) realiojo laiko kaina yra $ 0.1515. Per pastarąsias 24 valandas EFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.151 iki aukščiausios $ 0.158 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EFC kaina yra $ 2.9767507538883224, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EFC per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – -4.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Everton FC Fan Token (EFC) rinkos informacija
Dabartinė Everton FC Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 901.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.32K. EFC apyvartoje yra 5.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.52M
Everton FC Fan Token (EFC) kainos istorija USD
Stebėkite Everton FC Fan Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.006296
-4.00%
30 dienų
$ -0.0184
-10.83%
60 dienų
$ -0.0038
-2.45%
90 dienų
$ -0.024
-13.68%
Everton FC Fan Token kainos pokytis šiandien
Šiandien EFC užfiksuotas $ -0.006296 (-4.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Everton FC Fan Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0184 (-10.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Everton FC Fan Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EFC rodiklis pasikeitė $ -0.0038 (-2.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Everton FC Fan Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.024 (-13.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Everton FC Fan Token (EFC) pokyčius?
Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.
Everton FC Fan Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Everton FC Fan Token (EFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Everton FC Fan Token (EFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Everton FC Fan Token prognozes.
Supratimas apie Everton FC Fan Token (EFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Everton FC Fan Token (EFC)
