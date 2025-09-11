Daugiau apie EFC

EFC Kainos informacija

EFC Oficiali svetainė

EFC Tokenomika

EFC Kainų prognozė

EFC Istorija

EFC pirkimo vadovas

EFCvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

EFC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Everton FC Fan Token logotipas

Everton FC Fan Token kaina(EFC)

1 EFC į USD – tiesioginė kaina:

$0.1511
$0.1511$0.1511
-4.00%1D
USD
Everton FC Fan Token (EFC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:47:21(UTC+8)

Everton FC Fan Token (EFC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.151
$ 0.151$ 0.151
24 val. žemiausia
$ 0.158
$ 0.158$ 0.158
24 val. aukščiausia

$ 0.151
$ 0.151$ 0.151

$ 0.158
$ 0.158$ 0.158

$ 2.9767507538883224
$ 2.9767507538883224$ 2.9767507538883224

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-4.00%

-3.69%

-3.69%

Everton FC Fan Token (EFC) realiojo laiko kaina yra $ 0.1515. Per pastarąsias 24 valandas EFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.151 iki aukščiausios $ 0.158 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EFC kaina yra $ 2.9767507538883224, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EFC per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – -4.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Everton FC Fan Token (EFC) rinkos informacija

No.2201

$ 901.29K
$ 901.29K$ 901.29K

$ 55.32K
$ 55.32K$ 55.32K

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

5.95M
5.95M 5.95M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

59.49%

CHZ

Dabartinė Everton FC Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 901.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.32K. EFC apyvartoje yra 5.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.52M

Everton FC Fan Token (EFC) kainos istorija USD

Stebėkite Everton FC Fan Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.006296-4.00%
30 dienų$ -0.0184-10.83%
60 dienų$ -0.0038-2.45%
90 dienų$ -0.024-13.68%
Everton FC Fan Token kainos pokytis šiandien

Šiandien EFC užfiksuotas $ -0.006296 (-4.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Everton FC Fan Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0184 (-10.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Everton FC Fan Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EFC rodiklis pasikeitė $ -0.0038 (-2.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Everton FC Fan Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.024 (-13.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Everton FC Fan Token (EFC) pokyčius?

Peržiūrėkite Everton FC Fan Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Everton FC Fan Token (EFC)

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Everton FC Fan Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Everton FC Fan Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EFCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Everton FC Fan Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Everton FC Fan Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Everton FC Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Everton FC Fan Token (EFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Everton FC Fan Token (EFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Everton FC Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite Everton FC Fan Token kainos prognozę dabar!

Everton FC Fan Token (EFC) Tokenomika

Supratimas apie Everton FC Fan Token (EFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Everton FC Fan Token (EFC)

Ieškote, kaip nusipirkti Everton FC Fan Token? Viskas paprasta ir patogu! Everton FC Fan Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EFC į vietos valiutas

1 Everton FC Fan Token(EFC) į VND
3,986.7225
1 Everton FC Fan Token(EFC) į AUD
A$0.228765
1 Everton FC Fan Token(EFC) į GBP
0.110595
1 Everton FC Fan Token(EFC) į EUR
0.128775
1 Everton FC Fan Token(EFC) į USD
$0.1515
1 Everton FC Fan Token(EFC) į MYR
RM0.63933
1 Everton FC Fan Token(EFC) į TRY
6.25392
1 Everton FC Fan Token(EFC) į JPY
¥22.2705
1 Everton FC Fan Token(EFC) į ARS
ARS$215.81175
1 Everton FC Fan Token(EFC) į RUB
12.80175
1 Everton FC Fan Token(EFC) į INR
13.34715
1 Everton FC Fan Token(EFC) į IDR
Rp2,483.60616
1 Everton FC Fan Token(EFC) į KRW
210.70923
1 Everton FC Fan Token(EFC) į PHP
8.661255
1 Everton FC Fan Token(EFC) į EGP
￡E.7.285635
1 Everton FC Fan Token(EFC) į BRL
R$0.8181
1 Everton FC Fan Token(EFC) į CAD
C$0.20907
1 Everton FC Fan Token(EFC) į BDT
18.4527
1 Everton FC Fan Token(EFC) į NGN
228.851355
1 Everton FC Fan Token(EFC) į COP
$594.11634
1 Everton FC Fan Token(EFC) į ZAR
R.2.649735
1 Everton FC Fan Token(EFC) į UAH
6.25392
1 Everton FC Fan Token(EFC) į VES
Bs23.634
1 Everton FC Fan Token(EFC) į CLP
$145.5915
1 Everton FC Fan Token(EFC) į PKR
Rs43.027515
1 Everton FC Fan Token(EFC) į KZT
81.67062
1 Everton FC Fan Token(EFC) į THB
฿4.8177
1 Everton FC Fan Token(EFC) į TWD
NT$4.591965
1 Everton FC Fan Token(EFC) į AED
د.إ0.556005
1 Everton FC Fan Token(EFC) į CHF
Fr0.119685
1 Everton FC Fan Token(EFC) į HKD
HK$1.17867
1 Everton FC Fan Token(EFC) į AMD
֏57.889665
1 Everton FC Fan Token(EFC) į MAD
.د.م1.368045
1 Everton FC Fan Token(EFC) į MXN
$2.816385
1 Everton FC Fan Token(EFC) į SAR
ريال0.568125
1 Everton FC Fan Token(EFC) į PLN
0.55146
1 Everton FC Fan Token(EFC) į RON
лв0.655995
1 Everton FC Fan Token(EFC) į SEK
kr1.41501
1 Everton FC Fan Token(EFC) į BGN
лв0.253005
1 Everton FC Fan Token(EFC) į HUF
Ft50.90703
1 Everton FC Fan Token(EFC) į CZK
3.16029
1 Everton FC Fan Token(EFC) į KWD
د.ك0.0462075
1 Everton FC Fan Token(EFC) į ILS
0.50298
1 Everton FC Fan Token(EFC) į AOA
Kz138.608865
1 Everton FC Fan Token(EFC) į BHD
.د.ب0.0571155
1 Everton FC Fan Token(EFC) į BMD
$0.1515
1 Everton FC Fan Token(EFC) į DKK
kr0.96657
1 Everton FC Fan Token(EFC) į HNL
L3.970815
1 Everton FC Fan Token(EFC) į MUR
6.89325
1 Everton FC Fan Token(EFC) į NAD
$2.66337
1 Everton FC Fan Token(EFC) į NOK
kr1.504395
1 Everton FC Fan Token(EFC) į NZD
$0.25452
1 Everton FC Fan Token(EFC) į PAB
B/.0.1515
1 Everton FC Fan Token(EFC) į PGK
K0.64236
1 Everton FC Fan Token(EFC) į QAR
ر.ق0.55146
1 Everton FC Fan Token(EFC) į RSD
дин.15.172725

Everton FC Fan Token išteklius

Išsamesnei Everton FC Fan Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Everton FC Fan Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Everton FC Fan Token

Kiek Everton FC Fan Token(EFC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EFC kaina USD valiuta yra 0.1515USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EFC į USD kaina?
Dabartinė EFC kaina USD valiuta yra $ 0.1515. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Everton FC Fan Token rinkos kapitalizacija?
EFC rinkos kapitalizacija yra $ 901.29KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EFC apyvartoje?
EFC apyvartoje yra 5.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EFC kaina?
EFC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.9767507538883224USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EFC kaina?
EFC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra EFC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EFC yra $ 55.32KUSD.
Ar EFC kaina šiais metais kils?
EFC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EFC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:47:21(UTC+8)

Everton FC Fan Token (EFC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

EFC-į-USD skaičiuoklė

Suma

EFC
EFC
USD
USD

1 EFC = 0.1515 USD

Prekiauti EFC

EFCUSDT
$0.1511
$0.1511$0.1511
-4.06%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis