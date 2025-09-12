Everton FC Fan Token (EFC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Everton FC Fan Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EFC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Everton FC Fan Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Everton FC Fan Token kainos prognozė
$0.1597
$0.1597$0.1597
+4.03%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:54:40(UTC+8)

Everton FC Fan Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Everton FC Fan Token (EFC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Everton FC Fan Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1597 prekybos kainą 2025 m.

Everton FC Fan Token (EFC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Everton FC Fan Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.167685 prekybos kainą 2026 m.

Everton FC Fan Token (EFC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EFC ateities kaina yra $ 0.176069 su 10.25% augimo norma.

Everton FC Fan Token (EFC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EFC ateities kaina yra $ 0.184872 su 15.76% augimo norma.

Everton FC Fan Token (EFC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EFC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.194116, o augimo norma – 21.55%.

Everton FC Fan Token (EFC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EFC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.203822, o augimo norma – 27.63%.

Everton FC Fan Token (EFC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Everton FC Fan Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.332004 prekybos kainą.

Everton FC Fan Token (EFC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Everton FC Fan Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.540800 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1597
    0.00%
  • 2026
    $ 0.167685
    5.00%
  • 2027
    $ 0.176069
    10.25%
  • 2028
    $ 0.184872
    15.76%
  • 2029
    $ 0.194116
    21.55%
  • 2030
    $ 0.203822
    27.63%
  • 2031
    $ 0.214013
    34.01%
  • 2032
    $ 0.224713
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.235949
    47.75%
  • 2034
    $ 0.247747
    55.13%
  • 2035
    $ 0.260134
    62.89%
  • 2036
    $ 0.273141
    71.03%
  • 2037
    $ 0.286798
    79.59%
  • 2038
    $ 0.301138
    88.56%
  • 2039
    $ 0.316195
    97.99%
  • 2040
    $ 0.332004
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Everton FC Fan Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1597
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.159721
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.159853
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.160356
    0.41%
Everton FC Fan Token (EFC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma EFC kaina yra $0.1597. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Everton FC Fan Token (EFC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EFC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.159721. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Everton FC Fan Token (EFC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EFC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.159853. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Everton FC Fan Token (EFC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EFC kaina yra $0.160356. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Everton FC Fan Token kainų statistika

$ 0.1597
$ 0.1597$ 0.1597

+4.03%

$ 952.46K
$ 952.46K$ 952.46K

5.95M
5.95M 5.95M

$ 57.21K
$ 57.21K$ 57.21K

--

Naujausia EFC kaina yra $ 0.1597. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.03%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.21K.
Be to, EFC turi 5.95M apyvartą ir $ 952.46K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Everton FC Fan Token (EFC)

Bandote įsigyti EFC? Dabar galite EFC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Everton FC Fan Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti EFC dabar

Everton FC Fan Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Everton FC Fan Token, dabartinė Everton FC Fan Token kaina yra 0.1601USD. Apyvartinė Everton FC Fan Token (EFC) pasiūla yra 0.00 EFC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $952.46K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.007500
    $ 0.1609
    $ 0.1454
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.0058
    $ 0.1609
    $ 0.1448
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.018999
    $ 0.1859
    $ 0.1448
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Everton FC Fan Token kaina pasikeitė $0.007500, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Everton FC Fan Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.1609 ir žemiausia $0.1448. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo EFC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Everton FC Fan Token įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.018999 vertę. Tai rodo, kad EFC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Everton FC Fan Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą EFC kainų istoriją

Kaip veikia Everton FC Fan Token (EFC) kainų prognozės modulis?

Everton FC Fan Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EFC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Everton FC Fan Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EFC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Everton FC Fan Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EFC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EFC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Everton FC Fan Token potencialą.

Kodėl EFC kainų prognozė yra svarbi?

EFC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EFC dabar?
Pagal jūsų prognozes, EFC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EFC kainų prognozė?
Remiantis Everton FC Fan Token (EFC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EFC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EFC 2026 m.?
1 vieneto Everton FC Fan Token (EFC) kaina šiandien yra $0.1597. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EFC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EFC kaina 2027 m.?
Everton FC Fan Token (EFC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EFC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EFC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Everton FC Fan Token (EFC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EFC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Everton FC Fan Token (EFC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EFC 2030 m.?
1 vieneto Everton FC Fan Token (EFC) kaina šiandien yra $0.1597. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EFC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EFC kainų prognozė 2040 metams?
Everton FC Fan Token (EFC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EFC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:54:40(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.