Doran (DRN) realiojo laiko kaina yra $ 0.2202. Per pastarąsias 24 valandas DRN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2146 iki aukščiausios $ 0.2213 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DRN kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DRN per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – +0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Doran (DRN) rinkos informacija
$ 121.36K
$ 121.36K
$ 11.01M
$ 11.01M
50,000,000
50,000,000
UTON
Dabartinė Doran rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 121.36K. DRN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.01M
Doran (DRN) kainos istorija USD
Stebėkite Doran kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000986
+0.45%
30 dienų
$ -0.0196
-8.18%
60 dienų
$ -0.0186
-7.79%
90 dienų
$ -0.0448
-16.91%
Doran kainos pokytis šiandien
Šiandien DRN užfiksuotas $ +0.000986 (+0.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Doran 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0196 (-8.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Doran 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DRN rodiklis pasikeitė $ -0.0186 (-7.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Doran 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0448 (-16.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Doran (DRN) pokyčius?
SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn.
Doran kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Doran (DRN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Doran (DRN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Doran prognozes.
Supratimas apie Doran (DRN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DRNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
