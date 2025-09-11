dovu (DOVU) realiojo laiko kaina yra $ 0.0045917. Per pastarąsias 24 valandas DOVU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0041 iki aukščiausios $ 0.0046992 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOVU kaina yra $ 0.004817136271721809, o žemiausia – $ 0.000368190320191491.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOVU per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +2.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +127.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
dovu (DOVU) rinkos informacija
No.4323
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 46.10K
$ 46.10K$ 46.10K
$ 45.92M
$ 45.92M$ 45.92M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
HBAR
Dabartinė dovu rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 46.10K. DOVU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.92M
dovu (DOVU) kainos istorija USD
Stebėkite dovu kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00013114
+2.94%
30 dienų
$ +0.0021068
+84.78%
60 dienų
$ +0.0024496
+114.35%
90 dienų
$ +0.0024387
+113.26%
dovu kainos pokytis šiandien
Šiandien DOVU užfiksuotas $ +0.00013114 (+2.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
dovu 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0021068 (+84.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
dovu 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOVU rodiklis pasikeitė $ +0.0024496 (+114.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
dovu 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0024387 (+113.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir dovu (DOVU) pokyčius?
Introducing dovuOS, the transformative platform reshaping sustainable project management. Our innovative system is designed to streamline complex sustainability tasks, reducing operational costs and simplifying processes. Seamlessly powered by DOVU tokens for any client, dovuOS offers transparent, predictable costs in USD, making sustainable project management more accessible and efficient for businesses.
dovu galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų dovu investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti dovu, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
dovu kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos dovu (DOVU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dovu (DOVU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dovu prognozes.
Supratimas apie dovu (DOVU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOVUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti dovu (DOVU)
Ieškote, kaip nusipirkti dovu? Viskas paprasta ir patogu! dovu lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.