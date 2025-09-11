Dork Lord (DORKY) realiojo laiko kaina yra $ 0.05608. Per pastarąsias 24 valandas DORKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05582 iki aukščiausios $ 0.06036 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DORKY kaina yra $ 0.15920904960381208, o žemiausia – $ 0.002686366670419065.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DORKY per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -4.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dork Lord (DORKY) rinkos informacija
Dabartinė Dork Lord rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.40K. DORKY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 69420000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.89M
Dork Lord (DORKY) kainos istorija USD
Stebėkite Dork Lord kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0025075
-4.27%
30 dienų
$ -0.03282
-36.92%
60 dienų
$ +0.02909
+107.78%
90 dienų
$ +0.02608
+86.93%
Dork Lord kainos pokytis šiandien
Šiandien DORKY užfiksuotas $ -0.0025075 (-4.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dork Lord 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03282 (-36.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dork Lord 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DORKY rodiklis pasikeitė $ +0.02909 (+107.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dork Lord 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02608 (+86.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dork Lord (DORKY) pokyčius?
Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.
Dork Lord galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dork Lord investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dork Lord, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Dork Lord kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dork Lord (DORKY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dork Lord (DORKY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dork Lord prognozes.
Supratimas apie Dork Lord (DORKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DORKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Dork Lord (DORKY)
Ieškote, kaip nusipirkti Dork Lord? Viskas paprasta ir patogu! Dork Lord lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.