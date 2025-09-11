Daugiau apie DORKY

Dork Lord kaina(DORKY)

$0.05608
$0.05608$0.05608
-4.28%1D
Dork Lord (DORKY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:04:37(UTC+8)

Dork Lord (DORKY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05582
$ 0.05582$ 0.05582
24 val. žemiausia
$ 0.06036
$ 0.06036$ 0.06036
24 val. aukščiausia

$ 0.05582
$ 0.05582$ 0.05582

$ 0.06036
$ 0.06036$ 0.06036

$ 0.15920904960381208
$ 0.15920904960381208$ 0.15920904960381208

$ 0.002686366670419065
$ 0.002686366670419065$ 0.002686366670419065

-0.50%

-4.27%

+22.49%

+22.49%

Dork Lord (DORKY) realiojo laiko kaina yra $ 0.05608. Per pastarąsias 24 valandas DORKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05582 iki aukščiausios $ 0.06036 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DORKY kaina yra $ 0.15920904960381208, o žemiausia – $ 0.002686366670419065.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DORKY per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -4.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dork Lord (DORKY) rinkos informacija

No.4086

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.40K
$ 24.40K$ 24.40K

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

0.00
0.00 0.00

69,420,000
69,420,000 69,420,000

69,420,000
69,420,000 69,420,000

0.00%

Dabartinė Dork Lord rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.40K. DORKY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 69420000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.89M

Dork Lord (DORKY) kainos istorija USD

Stebėkite Dork Lord kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0025075-4.27%
30 dienų$ -0.03282-36.92%
60 dienų$ +0.02909+107.78%
90 dienų$ +0.02608+86.93%
Dork Lord kainos pokytis šiandien

Šiandien DORKY užfiksuotas $ -0.0025075 (-4.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dork Lord 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03282 (-36.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dork Lord 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DORKY rodiklis pasikeitė $ +0.02909 (+107.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dork Lord 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02608 (+86.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dork Lord (DORKY) pokyčius?

Peržiūrėkite Dork Lord kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Dork Lord (DORKY)

Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.

Dork Lord galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dork Lord investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DORKYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dork Lord mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dork Lord, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Dork Lord kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dork Lord (DORKY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dork Lord (DORKY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dork Lord prognozes.

Peržiūrėkite Dork Lord kainos prognozę dabar!

Dork Lord (DORKY) Tokenomika

Supratimas apie Dork Lord (DORKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DORKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Dork Lord (DORKY)

Ieškote, kaip nusipirkti Dork Lord? Viskas paprasta ir patogu! Dork Lord lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Dork Lord išteklius

Išsamesnei Dork Lord analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Dork Lord svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dork Lord

Kiek Dork Lord(DORKY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DORKY kaina USD valiuta yra 0.05608USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DORKY į USD kaina?
Dabartinė DORKY kaina USD valiuta yra $ 0.05608. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dork Lord rinkos kapitalizacija?
DORKY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DORKY apyvartoje?
DORKY apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DORKY kaina?
DORKY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.15920904960381208USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DORKY kaina?
DORKY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002686366670419065USD.
Kokia yra DORKY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DORKY yra $ 24.40KUSD.
Ar DORKY kaina šiais metais kils?
DORKY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DORKY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:04:37(UTC+8)

Dork Lord (DORKY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

