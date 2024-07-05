DORKY

Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.

VardasDORKY

ReitingasNo.4176

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla69,420,000

Bendra pasiūla69,420,000

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.15920904960381208,2024-10-29

Mažiausia kaina0.002686366670419065,2024-07-05

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasDork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Paieška
Mėgstamiausi
DORKY/USDT
Dork Lord
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (DORKY)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Informacija
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Rinkos sandoriai
Spot
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
DORKY/USDT
--
--
‎--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (DORKY)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Informacija
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
Loading...