dKloud logotipas

dKloud kaina(DKT)

1 DKT į USD – tiesioginė kaina:

$0.006814
$0.006814$0.006814
+0.11%1D
USD
dKloud (DKT) kainos grafikas realiu laiku
dKloud (DKT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.006762
$ 0.006762$ 0.006762
24 val. žemiausia
$ 0.006848
$ 0.006848$ 0.006848
24 val. aukščiausia

$ 0.006762
$ 0.006762$ 0.006762

$ 0.006848
$ 0.006848$ 0.006848

--
----

--
----

+0.19%

+0.11%

+21.65%

+21.65%

dKloud (DKT) realiojo laiko kaina yra $ 0.006814. Per pastarąsias 24 valandas DKT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006762 iki aukščiausios $ 0.006848 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DKT kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DKT per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

dKloud (DKT) rinkos informacija

--
----

$ 78.22K
$ 78.22K$ 78.22K

$ 6.81M
$ 6.81M$ 6.81M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Dabartinė dKloud rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 78.22K. DKT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.81M

dKloud (DKT) kainos istorija USD

Stebėkite dKloud kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000749+0.11%
30 dienų$ +0.000576+9.23%
60 dienų$ +0.001254+22.55%
90 dienų$ -0.006686-49.53%
dKloud kainos pokytis šiandien

Šiandien DKT užfiksuotas $ +0.00000749 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

dKloud 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000576 (+9.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

dKloud 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DKT rodiklis pasikeitė $ +0.001254 (+22.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

dKloud 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.006686 (-49.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir dKloud (DKT) pokyčius?

Peržiūrėkite dKloud kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra dKloud (DKT)

dKloud offers a cost-effective and scalable alternative to traditional cloud solutions by bridging Decentralized Cloud Resources (DePIN) to enterprise customers. Our mission is to connect Infrastructure, Resource Orchestration, Performance Metrics.

dKloud galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

Taip pat galite:
- Patikrinti DKTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
Skaityti apžvalgas ir analizes apie dKloud mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti dKloud, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

dKloud kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos dKloud (DKT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dKloud (DKT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dKloud prognozes.

Peržiūrėkite dKloud kainos prognozę dabar!

dKloud (DKT) Tokenomika

Supratimas apie dKloud (DKT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DKTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti dKloud (DKT)

Ieškote, kaip nusipirkti dKloud? Viskas paprasta ir patogu! dKloud lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie dKloud

Kiek dKloud(DKT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DKT kaina USD valiuta yra 0.006814USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DKT į USD kaina?
Dabartinė DKT kaina USD valiuta yra $ 0.006814. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra dKloud rinkos kapitalizacija?
DKT rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DKT apyvartoje?
DKT apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DKT kaina?
DKT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DKT kaina?
DKT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra DKT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DKT yra $ 78.22KUSD.
Ar DKT kaina šiais metais kils?
DKT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DKT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
