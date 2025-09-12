dKloud (DKT) realiojo laiko kaina yra $ 0.006814. Per pastarąsias 24 valandas DKT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006762 iki aukščiausios $ 0.006848 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DKT kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DKT per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
dKloud (DKT) rinkos informacija
$ 78.22K
$ 6.81M
1,000,000,000
ETH
Dabartinė dKloud rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 78.22K. DKT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.81M
dKloud (DKT) kainos istorija USD
Stebėkite dKloud kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000749
+0.11%
30 dienų
$ +0.000576
+9.23%
60 dienų
$ +0.001254
+22.55%
90 dienų
$ -0.006686
-49.53%
dKloud kainos pokytis šiandien
Šiandien DKT užfiksuotas $ +0.00000749 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
dKloud 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000576 (+9.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
dKloud 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DKT rodiklis pasikeitė $ +0.001254 (+22.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
dKloud 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.006686 (-49.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir dKloud (DKT) pokyčius?
dKloud offers a cost-effective and scalable alternative to traditional cloud solutions by bridging Decentralized Cloud Resources (DePIN) to enterprise customers. Our mission is to connect Infrastructure, Resource Orchestration, Performance Metrics.
dKloud kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos dKloud (DKT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dKloud (DKT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dKloud prognozes.
Supratimas apie dKloud (DKT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DKTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti dKloud (DKT)
