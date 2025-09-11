Dingocoin (DINGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00003721. Per pastarąsias 24 valandas DINGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003702 iki aukščiausios $ 0.00003745 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DINGO kaina yra $ 0.000207634769952253, o žemiausia – $ 0.000003672458821212.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DINGO per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dingocoin (DINGO) rinkos informacija
No.1506
$ 4.27M
$ 32.63K
$ 4.27M
114.88B
114,883,198,752.0001
DINGO
Dabartinė Dingocoin rinkos kapitalizacija yra $ 4.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 32.63K. DINGO apyvartoje yra 114.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 114883198752.0001. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.27M
Dingocoin (DINGO) kainos istorija USD
Stebėkite Dingocoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000001778
+0.48%
30 dienų
$ -0.00000526
-12.39%
60 dienų
$ +0.0000073
+24.40%
90 dienų
$ +0.0000083
+28.70%
Dingocoin kainos pokytis šiandien
Šiandien DINGO užfiksuotas $ +0.0000001778 (+0.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dingocoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000526 (-12.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dingocoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DINGO rodiklis pasikeitė $ +0.0000073 (+24.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dingocoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000083 (+28.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dingocoin (DINGO) pokyčius?
Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo.
In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse.
