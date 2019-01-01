Dingocoin (DINGO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDingocoin (DINGO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Dingocoin (DINGO) Informacija

Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse.

Oficiali svetainė:
https://www.dingocoin.com/
Baltoji knyga:
https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3

Dingocoin (DINGO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Dingocoin (DINGO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M
Bendra pasiūla:
$ 114.91B
$ 114.91B$ 114.91B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 114.91B
$ 114.91B$ 114.91B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00021563
$ 0.00021563$ 0.00021563
Visų laikų minimumas:
$ 0.000003672458821212
$ 0.000003672458821212$ 0.000003672458821212
Dabartinė kaina:
$ 0.00003477
$ 0.00003477$ 0.00003477

Dingocoin (DINGO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Dingocoin (DINGO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DINGO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DINGO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DINGO tokenomiką, galite peržiūrėti DINGO tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.