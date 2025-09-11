Daugiau apie DHN

Dohrnii (DHN) kainos grafikas realiu laiku
Dohrnii (DHN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.947
$ 2.947$ 2.947
24 val. žemiausia
$ 3.789
$ 3.789$ 3.789
24 val. aukščiausia

$ 2.947
$ 2.947$ 2.947

$ 3.789
$ 3.789$ 3.789

$ 55.73754618741059
$ 55.73754618741059$ 55.73754618741059

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-12.04%

+2.49%

+2.49%

Dohrnii (DHN) realiojo laiko kaina yra $ 3.124. Per pastarąsias 24 valandas DHN svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.947 iki aukščiausios $ 3.789 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DHN kaina yra $ 55.73754618741059, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DHN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -12.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dohrnii (DHN) rinkos informacija

No.571

$ 53.34M
$ 53.34M$ 53.34M

$ 68.19K
$ 68.19K$ 68.19K

$ 1.16B
$ 1.16B$ 1.16B

17.08M
17.08M 17.08M

372,000,000
372,000,000 372,000,000

372,000,000
372,000,000 372,000,000

4.59%

ETH

Dabartinė Dohrnii rinkos kapitalizacija yra $ 53.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.19K. DHN apyvartoje yra 17.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 372000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.16B

Dohrnii (DHN) kainos istorija USD

Stebėkite Dohrnii kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.42761-12.04%
30 dienų$ -0.656-17.36%
60 dienų$ +0.17+5.75%
90 dienų$ +0.531+20.47%
Dohrnii kainos pokytis šiandien

Šiandien DHN užfiksuotas $ -0.42761 (-12.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Dohrnii 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.656 (-17.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Dohrnii 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DHN rodiklis pasikeitė $ +0.17 (+5.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Dohrnii 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.531 (+20.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dohrnii (DHN) pokyčius?

Peržiūrėkite Dohrnii kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Dohrnii (DHN)

Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.

Dohrnii galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dohrnii investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DHNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dohrnii mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dohrnii, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Dohrnii kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dohrnii (DHN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dohrnii (DHN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dohrnii prognozes.

Peržiūrėkite Dohrnii kainos prognozę dabar!

Dohrnii (DHN) Tokenomika

Supratimas apie Dohrnii (DHN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DHNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Dohrnii (DHN)

Ieškote, kaip nusipirkti Dohrnii? Viskas paprasta ir patogu! Dohrnii lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DHN į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dohrnii

Kiek Dohrnii(DHN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DHN kaina USD valiuta yra 3.124USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DHN į USD kaina?
Dabartinė DHN kaina USD valiuta yra $ 3.124. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dohrnii rinkos kapitalizacija?
DHN rinkos kapitalizacija yra $ 53.34MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DHN apyvartoje?
DHN apyvartoje yra 17.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DHN kaina?
DHN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 55.73754618741059USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DHN kaina?
DHN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DHN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DHN yra $ 68.19KUSD.
Ar DHN kaina šiais metais kils?
DHN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DHN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Dohrnii (DHN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

