Dohrnii (DHN) realiojo laiko kaina yra $ 3.124. Per pastarąsias 24 valandas DHN svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.947 iki aukščiausios $ 3.789 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DHN kaina yra $ 55.73754618741059, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DHN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -12.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dohrnii (DHN) rinkos informacija
No.571
$ 53.34M
$ 68.19K
$ 1.16B
17.08M
372,000,000
372,000,000
4.59%
ETH
Dabartinė Dohrnii rinkos kapitalizacija yra $ 53.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.19K. DHN apyvartoje yra 17.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 372000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.16B
Dohrnii (DHN) kainos istorija USD
Stebėkite Dohrnii kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.42761
-12.04%
30 dienų
$ -0.656
-17.36%
60 dienų
$ +0.17
+5.75%
90 dienų
$ +0.531
+20.47%
Dohrnii kainos pokytis šiandien
Šiandien DHN užfiksuotas $ -0.42761 (-12.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dohrnii 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.656 (-17.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dohrnii 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DHN rodiklis pasikeitė $ +0.17 (+5.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dohrnii 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.531 (+20.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dohrnii (DHN) pokyčius?
Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.
Dohrnii kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dohrnii (DHN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dohrnii (DHN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dohrnii prognozes.
Supratimas apie Dohrnii (DHN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DHNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
