dForce logotipas

dForce kaina(DF)

1 DF į USD – tiesioginė kaina:

$0.02925
$0.02925$0.02925
+1.07%1D
USD
dForce (DF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:42:59(UTC+8)

dForce (DF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02826
$ 0.02826$ 0.02826
24 val. žemiausia
$ 0.02958
$ 0.02958$ 0.02958
24 val. aukščiausia

$ 0.02826
$ 0.02826$ 0.02826

$ 0.02958
$ 0.02958$ 0.02958

$ 1.17809027693
$ 1.17809027693$ 1.17809027693

$ 0.020866556666731793
$ 0.020866556666731793$ 0.020866556666731793

-0.41%

+1.07%

+8.53%

+8.53%

dForce (DF) realiojo laiko kaina yra $ 0.02925. Per pastarąsias 24 valandas DF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02826 iki aukščiausios $ 0.02958 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DF kaina yra $ 1.17809027693, o žemiausia – $ 0.020866556666731793.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DF per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – +1.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

dForce (DF) rinkos informacija

No.768

$ 29.25M
$ 29.25M$ 29.25M

$ 64.34K
$ 64.34K$ 64.34K

$ 29.25M
$ 29.25M$ 29.25M

999.93M
999.93M 999.93M

999,926,146.6275177
999,926,146.6275177 999,926,146.6275177

999,926,146.6275177
999,926,146.6275177 999,926,146.6275177

100.00%

ETH

Dabartinė dForce rinkos kapitalizacija yra $ 29.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.34K. DF apyvartoje yra 999.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 999926146.6275177. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.25M

dForce (DF) kainos istorija USD

Stebėkite dForce kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0003097+1.07%
30 dienų$ -0.0001-0.35%
60 dienų$ +0.00033+1.14%
90 dienų$ -0.01009-25.65%
dForce kainos pokytis šiandien

Šiandien DF užfiksuotas $ +0.0003097 (+1.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

dForce 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001 (-0.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

dForce 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DF rodiklis pasikeitė $ +0.00033 (+1.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

dForce 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01009 (-25.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir dForce (DF) pokyčius?

Peržiūrėkite dForce kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra dForce (DF)

dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

dForce galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų dForce investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie dForce mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti dForce, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

dForce kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos dForce (DF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dForce (DF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dForce prognozes.

Peržiūrėkite dForce kainos prognozę dabar!

dForce (DF) Tokenomika

Supratimas apie dForce (DF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti dForce (DF)

Ieškote, kaip nusipirkti dForce? Viskas paprasta ir patogu! dForce lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

dForce išteklius

Išsamesnei dForce analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali dForce svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie dForce

Kiek dForce(DF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DF kaina USD valiuta yra 0.02925USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DF į USD kaina?
Dabartinė DF kaina USD valiuta yra $ 0.02925. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra dForce rinkos kapitalizacija?
DF rinkos kapitalizacija yra $ 29.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DF apyvartoje?
DF apyvartoje yra 999.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DF kaina?
DF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.17809027693USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DF kaina?
DF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.020866556666731793USD.
Kokia yra DF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DF yra $ 64.34KUSD.
Ar DF kaina šiais metais kils?
DF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:42:59(UTC+8)

dForce (DF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

