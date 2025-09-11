dForce (DF) realiojo laiko kaina yra $ 0.02925. Per pastarąsias 24 valandas DF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02826 iki aukščiausios $ 0.02958 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DF kaina yra $ 1.17809027693, o žemiausia – $ 0.020866556666731793.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DF per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – +1.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
dForce (DF) rinkos informacija
No.768
$ 29.25M
$ 64.34K
$ 29.25M
999.93M
999,926,146.6275177
999,926,146.6275177
100.00%
ETH
Dabartinė dForce rinkos kapitalizacija yra $ 29.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.34K. DF apyvartoje yra 999.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 999926146.6275177. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.25M
dForce (DF) kainos istorija USD
Stebėkite dForce kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0003097
+1.07%
30 dienų
$ -0.0001
-0.35%
60 dienų
$ +0.00033
+1.14%
90 dienų
$ -0.01009
-25.65%
dForce kainos pokytis šiandien
Šiandien DF užfiksuotas $ +0.0003097 (+1.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
dForce 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001 (-0.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
dForce 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DF rodiklis pasikeitė $ +0.00033 (+1.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
dForce 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01009 (-25.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir dForce (DF) pokyčius?
dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3.
dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.
dForce galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų dForce investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie dForce mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti dForce, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
dForce kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos dForce (DF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dForce (DF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dForce prognozes.
Supratimas apie dForce (DF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti dForce (DF)
Ieškote, kaip nusipirkti dForce? Viskas paprasta ir patogu! dForce lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.