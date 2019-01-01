dForce (DF) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiedForce (DF), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

Oficiali svetainė:
https://dforce.network/
Baltoji knyga:
https://github.com/dforce-network/documents/blob/master/white_papers/en/dForce_Whitepaper_V1.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x431ad2ff6a9c365805ebad47ee021148d6f7dbe0

dForce (DF) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius dForce (DF) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 30.08M
Bendra pasiūla:
$ 999.93M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.93M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 30.08M
Visų laikų rekordas:
$ 2
Visų laikų minimumas:
$ 0.020866556666731793
Dabartinė kaina:
$ 0.03008
dForce (DF) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti dForce (DF) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DF tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DF tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DF tokenomiką, galite peržiūrėti DF tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti DF

Norite įtraukti dForce (DF) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius DF pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

dForce (DF) Kainų istorija

DF kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

DF kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda DF? Mūsų DF kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.