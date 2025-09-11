DEAPcoin (DEP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0016175. Per pastarąsias 24 valandas DEP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0016001 iki aukščiausios $ 0.0016463 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEP kaina yra $ 0.09212663297622997, o žemiausia – $ 0.000693517636480543.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEP per pastarąją valandą pasikeitė -0.83%, per 24 valandas – +0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DEAPcoin (DEP) rinkos informacija
Dabartinė DEAPcoin rinkos kapitalizacija yra $ 48.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 102.22K. DEP apyvartoje yra 29.89B vienetų, o bendras kiekis siekia 29892900001.328953. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.35M
DEAPcoin (DEP) kainos istorija USD
Stebėkite DEAPcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000011882
+0.74%
30 dienų
$ +0.0001352
+9.12%
60 dienų
$ +0.0001984
+13.98%
90 dienų
$ +0.0003957
+32.38%
DEAPcoin kainos pokytis šiandien
Šiandien DEP užfiksuotas $ +0.000011882 (+0.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DEAPcoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0001352 (+9.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DEAPcoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEP rodiklis pasikeitė $ +0.0001984 (+13.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DEAPcoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0003957 (+32.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DEAPcoin (DEP) pokyčius?
PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.
DEAPcoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti DEPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie DEAPcoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DEAPcoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DEAPcoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DEAPcoin (DEP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DEAPcoin (DEP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DEAPcoin prognozes.
Supratimas apie DEAPcoin (DEP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DEAPcoin (DEP)
Ieškote, kaip nusipirkti DEAPcoin?
