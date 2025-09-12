DEAPcoin (DEP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DEAPcoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DEP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DEAPcoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DEAPcoin kainos prognozė
$0.0016124
+0.69%
USD
Faktinis
Prognozė
DEAPcoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DEAPcoin (DEP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DEAPcoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001612 prekybos kainą 2025 m.

DEAPcoin (DEP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DEAPcoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001693 prekybos kainą 2026 m.

DEAPcoin (DEP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DEP ateities kaina yra $ 0.001777 su 10.25% augimo norma.

DEAPcoin (DEP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DEP ateities kaina yra $ 0.001866 su 15.76% augimo norma.

DEAPcoin (DEP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001959, o augimo norma – 21.55%.

DEAPcoin (DEP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002057, o augimo norma – 27.63%.

DEAPcoin (DEP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DEAPcoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003352 prekybos kainą.

DEAPcoin (DEP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DEAPcoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005460 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001612
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001693
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001777
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001866
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001959
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002057
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002160
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002268
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002382
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002501
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002626
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002757
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002895
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003040
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003192
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003352
    107.89%
Trumpalaikės DEAPcoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001612
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001612
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001613
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001619
    0.41%
DEAPcoin (DEP) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DEP kaina yra $0.001612. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DEAPcoin (DEP) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DEP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001612. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DEAPcoin (DEP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DEP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001613. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DEAPcoin (DEP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DEP kaina yra $0.001619. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DEAPcoin kainų statistika

$ 0.0016124
+0.69%

$ 48.18M
$ 48.18M$ 48.18M

29.89B
29.89B 29.89B

$ 18.94K
$ 18.94K$ 18.94K

--

Naujausia DEP kaina yra $ 0.0016124. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.69%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 18.94K.
Be to, DEP turi 29.89B apyvartą ir $ 48.18M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti DEAPcoin (DEP)

Bandote įsigyti DEP? Dabar galite DEP įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti DEAPcoin ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DEP dabar

DEAPcoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DEAPcoin, dabartinė DEAPcoin kaina yra 0.001611USD. Apyvartinė DEAPcoin (DEP) pasiūla yra 0.00 DEP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $48.18M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000012
    $ 0.001613
    $ 0.0016
  • 7 dienos
    -0.04%
    $ -0.000071
    $ 0.001684
    $ 0.001525
  • 30 dienų
    0.08%
    $ 0.000117
    $ 0.001847
    $ 0.001395
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DEAPcoin kaina pasikeitė $0.000012, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DEAPcoin buvo prekiaujama aukščiausia $0.001684 ir žemiausia $0.001525. Kainos pokytis buvo -0.04%. Ši naujausia tendencija parodo DEP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DEAPcoin įvyko 0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000117 vertę. Tai rodo, kad DEP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą DEAPcoin kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DEP kainų istoriją

Kaip veikia DEAPcoin (DEP) kainų prognozės modulis?

DEAPcoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DEP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DEAPcoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DEP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DEAPcoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DEP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DEP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DEAPcoin potencialą.

Kodėl DEP kainų prognozė yra svarbi?

DEP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DEP dabar?
Pagal jūsų prognozes, DEP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DEP kainų prognozė?
Remiantis DEAPcoin (DEP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DEP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DEP 2026 m.?
1 vieneto DEAPcoin (DEP) kaina šiandien yra $0.001612. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DEP kaina 2027 m.?
DEAPcoin (DEP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DEP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DEP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DEAPcoin (DEP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DEP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DEAPcoin (DEP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DEP 2030 m.?
1 vieneto DEAPcoin (DEP) kaina šiandien yra $0.001612. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DEP kainų prognozė 2040 metams?
DEAPcoin (DEP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DEP kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.