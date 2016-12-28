DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

VardasDCR

ReitingasNo.170

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)28.20%

Cirkuliuojantis kiekis17,032,028.53495062

Maksimali pasiūla21,000,000

Bendra pasiūla17,032,028.53495062

Cirkuliacijos norma0.811%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.9534 USDT

Visų laikų rekordas250.01641845,2021-04-17

Mažiausia kaina0.3947960138320923,2016-12-28

Vieša blokų grandinėDCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid "proof-of-work" and "proof-of-stake" mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Loading...