DexCheck logotipas

DexCheck kaina(DCK)

1 DCK į USD – tiesioginė kaina:

$0.004856
$0.004856
-1.24%1D
USD
DexCheck (DCK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:02:34(UTC+8)

DexCheck (DCK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004799
$ 0.004799
24 val. žemiausia
$ 0.005059
$ 0.005059
24 val. aukščiausia

$ 0.004799
$ 0.004799

$ 0.005059
$ 0.005059

$ 0.1835686222895271
$ 0.1835686222895271

$ 0.004402507079694265
$ 0.004402507079694265

-0.05%

-1.24%

+4.49%

+4.49%

DexCheck (DCK) realiojo laiko kaina yra $ 0.004856. Per pastarąsias 24 valandas DCK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004799 iki aukščiausios $ 0.005059 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DCK kaina yra $ 0.1835686222895271, o žemiausia – $ 0.004402507079694265.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DCK per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -1.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DexCheck (DCK) rinkos informacija

No.1643

$ 3.29M
$ 3.29M

$ 117.36K
$ 117.36K

$ 4.86M
$ 4.86M

678.22M
678.22M

1,000,000,000
1,000,000,000

960,416,884.5791857
960,416,884.5791857

67.82%

BSC

Dabartinė DexCheck rinkos kapitalizacija yra $ 3.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 117.36K. DCK apyvartoje yra 678.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 960416884.5791857. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.86M

DexCheck (DCK) kainos istorija USD

Stebėkite DexCheck kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00006097-1.24%
30 dienų$ -0.000882-15.38%
60 dienų$ -0.001436-22.83%
90 dienų$ -0.00352-42.03%
DexCheck kainos pokytis šiandien

Šiandien DCK užfiksuotas $ -0.00006097 (-1.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DexCheck 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000882 (-15.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DexCheck 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DCK rodiklis pasikeitė $ -0.001436 (-22.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DexCheck 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00352 (-42.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DexCheck (DCK) pokyčius?

Peržiūrėkite DexCheck kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DexCheck (DCK)

DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

DexCheck galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DexCheck investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DCKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DexCheck mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DexCheck, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DexCheck kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DexCheck (DCK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DexCheck (DCK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DexCheck prognozes.

Peržiūrėkite DexCheck kainos prognozę dabar!

DexCheck (DCK) Tokenomika

Supratimas apie DexCheck (DCK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DCKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DexCheck (DCK)

Ieškote, kaip nusipirkti DexCheck? Viskas paprasta ir patogu! DexCheck lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DCK į vietos valiutas

1 DexCheck(DCK) į VND
127.78564
1 DexCheck(DCK) į AUD
A$0.00733256
1 DexCheck(DCK) į GBP
0.00354488
1 DexCheck(DCK) į EUR
0.0041276
1 DexCheck(DCK) į USD
$0.004856
1 DexCheck(DCK) į MYR
RM0.02049232
1 DexCheck(DCK) į TRY
0.20045568
1 DexCheck(DCK) į JPY
¥0.713832
1 DexCheck(DCK) į ARS
ARS$6.917372
1 DexCheck(DCK) į RUB
0.410332
1 DexCheck(DCK) į INR
0.42844488
1 DexCheck(DCK) į IDR
Rp79.60654464
1 DexCheck(DCK) į KRW
6.75382192
1 DexCheck(DCK) į PHP
0.278006
1 DexCheck(DCK) į EGP
￡E.0.23371928
1 DexCheck(DCK) į BRL
R$0.0262224
1 DexCheck(DCK) į CAD
C$0.00670128
1 DexCheck(DCK) į BDT
0.5914608
1 DexCheck(DCK) į NGN
7.32425624
1 DexCheck(DCK) į COP
$19.04309536
1 DexCheck(DCK) į ZAR
R.0.08498
1 DexCheck(DCK) į UAH
0.20045568
1 DexCheck(DCK) į VES
Bs0.757536
1 DexCheck(DCK) į CLP
$4.666616
1 DexCheck(DCK) į PKR
Rs1.37915256
1 DexCheck(DCK) į KZT
2.61777248
1 DexCheck(DCK) į THB
฿0.15451792
1 DexCheck(DCK) į TWD
NT$0.14733104
1 DexCheck(DCK) į AED
د.إ0.01782152
1 DexCheck(DCK) į CHF
Fr0.00383624
1 DexCheck(DCK) į HKD
HK$0.03777968
1 DexCheck(DCK) į AMD
֏1.85552616
1 DexCheck(DCK) į MAD
.د.م0.04384968
1 DexCheck(DCK) į MXN
$0.0903216
1 DexCheck(DCK) į SAR
ريال0.01821
1 DexCheck(DCK) į PLN
0.01767584
1 DexCheck(DCK) į RON
лв0.02102648
1 DexCheck(DCK) į SEK
kr0.0454036
1 DexCheck(DCK) į BGN
лв0.00810952
1 DexCheck(DCK) į HUF
Ft1.63224728
1 DexCheck(DCK) į CZK
0.10129616
1 DexCheck(DCK) į KWD
د.ك0.00148108
1 DexCheck(DCK) į ILS
0.01617048
1 DexCheck(DCK) į AOA
Kz4.42658392
1 DexCheck(DCK) į BHD
.د.ب0.001830712
1 DexCheck(DCK) į BMD
$0.004856
1 DexCheck(DCK) į DKK
kr0.03098128
1 DexCheck(DCK) į HNL
L0.12727576
1 DexCheck(DCK) į MUR
0.22123936
1 DexCheck(DCK) į NAD
$0.08536848
1 DexCheck(DCK) į NOK
kr0.04822008
1 DexCheck(DCK) į NZD
$0.00815808
1 DexCheck(DCK) į PAB
B/.0.004856
1 DexCheck(DCK) į PGK
K0.02058944
1 DexCheck(DCK) į QAR
ر.ق0.01767584
1 DexCheck(DCK) į RSD
дин.0.48637696

DexCheck išteklius

Išsamesnei DexCheck analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DexCheck svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DexCheck

Kiek DexCheck(DCK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DCK kaina USD valiuta yra 0.004856USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DCK į USD kaina?
Dabartinė DCK kaina USD valiuta yra $ 0.004856. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DexCheck rinkos kapitalizacija?
DCK rinkos kapitalizacija yra $ 3.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DCK apyvartoje?
DCK apyvartoje yra 678.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DCK kaina?
DCK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1835686222895271USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DCK kaina?
DCK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004402507079694265USD.
Kokia yra DCK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DCK yra $ 117.36KUSD.
Ar DCK kaina šiais metais kils?
DCK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DCK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:02:34(UTC+8)

DexCheck (DCK) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

$0.004856
