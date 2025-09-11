DexCheck (DCK) realiojo laiko kaina yra $ 0.004856. Per pastarąsias 24 valandas DCK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004799 iki aukščiausios $ 0.005059 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DCK kaina yra $ 0.1835686222895271, o žemiausia – $ 0.004402507079694265.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DCK per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -1.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DexCheck (DCK) rinkos informacija
Dabartinė DexCheck rinkos kapitalizacija yra $ 3.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 117.36K. DCK apyvartoje yra 678.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 960416884.5791857. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.86M
Stebėkite DexCheck kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Šiandien
$ -0.00006097
-1.24%
30 dienų
$ -0.000882
-15.38%
60 dienų
$ -0.001436
-22.83%
90 dienų
$ -0.00352
-42.03%
DexCheck kainos pokytis šiandien
Šiandien DCK užfiksuotas $ -0.00006097 (-1.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DexCheck 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000882 (-15.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DexCheck 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DCK rodiklis pasikeitė $ -0.001436 (-22.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DexCheck 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00352 (-42.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.
DexCheck galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DexCheck investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DCKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie DexCheck mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DexCheck, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
