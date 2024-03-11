DCK

DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

ReitingasNo.1665

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.13%

Cirkuliuojantis kiekis678,215,649

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla960,416,884.5791857

Cirkuliacijos norma0.6782%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.1835686222895271,2024-03-11

Mažiausia kaina0.004402507079694265,2025-09-05

Vieša blokų grandinėBSC

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

