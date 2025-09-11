CultDAO (CULTDAO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000036163. Per pastarąsias 24 valandas CULTDAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000003434 iki aukščiausios $ 0.000003651 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CULTDAO kaina yra $ 0.00007365994530623, o žemiausia – $ 0.000000148125207036.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CULTDAO per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CultDAO (CULTDAO) rinkos informacija
No.997
Dabartinė CultDAO rinkos kapitalizacija yra $ 15.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.68K. CULTDAO apyvartoje yra 4.32T vienetų, o bendras kiekis siekia 4957113505372. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.11M
CultDAO (CULTDAO) kainos istorija USD
Stebėkite CultDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000031738
-0.86%
30 dienų
$ -0.0000012432
-25.59%
60 dienų
$ -0.0000002511
-6.50%
90 dienų
$ -0.0000001868
-4.92%
CultDAO kainos pokytis šiandien
Šiandien CULTDAO užfiksuotas $ -0.000000031738 (-0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CultDAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000012432 (-25.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CultDAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CULTDAO rodiklis pasikeitė $ -0.0000002511 (-6.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CultDAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000001868 (-4.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CultDAO (CULTDAO) pokyčius?
CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.
CultDAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CultDAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CultDAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
CultDAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CultDAO (CULTDAO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CultDAO (CULTDAO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CultDAO prognozes.
Supratimas apie CultDAO (CULTDAO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CULTDAOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CultDAO (CULTDAO)
Ieškote, kaip nusipirkti CultDAO? Viskas paprasta ir patogu! CultDAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
