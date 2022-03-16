CULTDAO

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

ReitingasNo.1031

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis4,318,690,730,920

Maksimali pasiūla6,666,666,666,666

Bendra pasiūla4,957,113,505,372

Cirkuliacijos norma0.6478%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.00007365994530623,2022-04-02

Mažiausia kaina0.000000148125207036,2022-03-16

Vieša blokų grandinėETH

