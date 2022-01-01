CultDAO (CULTDAO) Tokenomika

CultDAO (CULTDAO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCultDAO (CULTDAO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

CultDAO (CULTDAO) Informacija

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

Oficiali svetainė:
https://cultdao.io
Baltoji knyga:
https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13

CultDAO (CULTDAO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius CultDAO (CULTDAO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 17.00M
$ 17.00M$ 17.00M
Bendra pasiūla:
$ 4.96T
$ 4.96T$ 4.96T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 4.32T
$ 4.32T$ 4.32T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 26.24M
$ 26.24M$ 26.24M
Visų laikų rekordas:
$ 0.000075
$ 0.000075$ 0.000075
Visų laikų minimumas:
$ 0.000000148125207036
$ 0.000000148125207036$ 0.000000148125207036
Dabartinė kaina:
$ 0.0000039357
$ 0.0000039357$ 0.0000039357

CultDAO (CULTDAO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti CultDAO (CULTDAO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CULTDAO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CULTDAO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CULTDAO tokenomiką, galite peržiūrėti CULTDAO tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti CULTDAO

Norite įtraukti CultDAO (CULTDAO) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius CULTDAO pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

CultDAO (CULTDAO) Kainų istorija

CULTDAO kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

CULTDAO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CULTDAO? Mūsų CULTDAO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.