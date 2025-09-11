Milady Cult (CULT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0010604. Per pastarąsias 24 valandas CULT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0010363 iki aukščiausios $ 0.001149 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CULT kaina yra $ 0.010609859345425665, o žemiausia – $ 0.00040895745274404.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CULT per pastarąją valandą pasikeitė +0.55%, per 24 valandas – -3.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Milady Cult (CULT) rinkos informacija
No.3583
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 547.27K
$ 547.27K$ 547.27K
$ 106.04M
$ 106.04M$ 106.04M
0.00
0.00 0.00
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Milady Cult rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 547.27K. CULT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 106.04M
Milady Cult (CULT) kainos istorija USD
Stebėkite Milady Cult kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000041089
-3.73%
30 dienų
$ -0.0006811
-39.11%
60 dienų
$ +0.0004261
+67.17%
90 dienų
$ +0.0004281
+67.70%
Milady Cult kainos pokytis šiandien
Šiandien CULT užfiksuotas $ -0.000041089 (-3.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Milady Cult 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0006811 (-39.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Milady Cult 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CULT rodiklis pasikeitė $ +0.0004261 (+67.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Milady Cult 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0004281 (+67.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Milady Cult kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Milady Cult (CULT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Milady Cult (CULT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Milady Cult prognozes.
Supratimas apie Milady Cult (CULT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CULTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
