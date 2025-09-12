Milady Cult (CULT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Milady Cult kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CULT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Milady Cult kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Milady Cult kainos prognozė
$0.0010314
$0.0010314$0.0010314
+3.10%
USD
Faktinis
Prognozė
Milady Cult Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Milady Cult (CULT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Milady Cult galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001031 prekybos kainą 2025 m.

Milady Cult (CULT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Milady Cult galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001082 prekybos kainą 2026 m.

Milady Cult (CULT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CULT ateities kaina yra $ 0.001137 su 10.25% augimo norma.

Milady Cult (CULT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CULT ateities kaina yra $ 0.001193 su 15.76% augimo norma.

Milady Cult (CULT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CULT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001253, o augimo norma – 21.55%.

Milady Cult (CULT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CULT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001316, o augimo norma – 27.63%.

Milady Cult (CULT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Milady Cult kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002144 prekybos kainą.

Milady Cult (CULT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Milady Cult kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003492 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001031
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001082
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001137
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001193
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001253
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001316
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001382
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001451
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001523
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001600
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001680
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001764
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001852
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001944
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002042
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002144
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Milady Cult kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001031
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001031
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001032
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001035
    0.41%
Milady Cult (CULT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CULT kaina yra $0.001031. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Milady Cult (CULT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CULT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001031. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Milady Cult (CULT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CULT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001032. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Milady Cult (CULT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CULT kaina yra $0.001035. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Milady Cult kainų statistika

$ 0.0010314
$ 0.0010314$ 0.0010314

+3.10%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 535.36K
$ 535.36K$ 535.36K

--

Naujausia CULT kaina yra $ 0.0010314. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.10%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 535.36K.
Be to, CULT turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Milady Cult (CULT)

Bandote įsigyti CULT? Dabar galite CULT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Milady Cult ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CULT dabar

Milady Cult istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Milady Cult, dabartinė Milady Cult kaina yra 0.001031USD. Apyvartinė Milady Cult (CULT) pasiūla yra 0.00 CULT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.000030
    $ 0.001048
    $ 0.000992
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000008
    $ 0.001189
    $ 0.000974
  • 30 dienų
    -0.48%
    $ -0.000955
    $ 0.001987
    $ 0.000974
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Milady Cult kaina pasikeitė $0.000030, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Milady Cult buvo prekiaujama aukščiausia $0.001189 ir žemiausia $0.000974. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo CULT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Milady Cult įvyko -0.48%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000955 vertę. Tai rodo, kad CULT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Milady Cult kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CULT kainų istoriją

Kaip veikia Milady Cult (CULT) kainų prognozės modulis?

Milady Cult Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CULT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Milady Cult ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CULT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Milady Cult kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CULT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CULT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Milady Cult potencialą.

Kodėl CULT kainų prognozė yra svarbi?

CULT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CULT dabar?
Pagal jūsų prognozes, CULT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CULT kainų prognozė?
Remiantis Milady Cult (CULT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CULT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CULT 2026 m.?
1 vieneto Milady Cult (CULT) kaina šiandien yra $0.001031. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CULT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CULT kaina 2027 m.?
Milady Cult (CULT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CULT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CULT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Milady Cult (CULT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CULT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Milady Cult (CULT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CULT 2030 m.?
1 vieneto Milady Cult (CULT) kaina šiandien yra $0.001031. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CULT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CULT kainų prognozė 2040 metams?
Milady Cult (CULT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CULT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.