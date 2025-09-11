CryptoTradingFund (CTF) realiojo laiko kaina yra $ 0.2033. Per pastarąsias 24 valandas CTF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2 iki aukščiausios $ 0.2037 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CTF kaina yra $ 2.41153717499516, o žemiausia – $ 0.000555272760428229.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CTF per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +1.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CryptoTradingFund (CTF) rinkos informacija
No.2159
$ 961.06K
$ 851.99
$ 24.38M
4.73M
119,899,970.12078857
Dabartinė CryptoTradingFund rinkos kapitalizacija yra $ 961.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 851.99. CTF apyvartoje yra 4.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 119899970.12078857. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.38M
CryptoTradingFund (CTF) kainos istorija USD
Stebėkite CryptoTradingFund kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0033
+1.65%
30 dienų
$ -0.0967
-32.24%
60 dienų
$ -0.105
-34.06%
90 dienų
$ -0.3199
-61.15%
CryptoTradingFund kainos pokytis šiandien
Šiandien CTF užfiksuotas $ +0.0033 (+1.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CryptoTradingFund 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0967 (-32.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CryptoTradingFund 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CTF rodiklis pasikeitė $ -0.105 (-34.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CryptoTradingFund 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.3199 (-61.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CryptoTradingFund (CTF) pokyčius?
A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.
CryptoTradingFund kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CryptoTradingFund (CTF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CryptoTradingFund (CTF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CryptoTradingFund prognozes.
Supratimas apie CryptoTradingFund (CTF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CTFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.