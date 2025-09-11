Daugiau apie CTF

CryptoTradingFund kaina(CTF)

$0.2033
$0.2033$0.2033
+1.65%1D
CryptoTradingFund (CTF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:01:07(UTC+8)

CryptoTradingFund (CTF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
24 val. žemiausia
$ 0.2037
$ 0.2037$ 0.2037
24 val. aukščiausia

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

$ 0.2037
$ 0.2037$ 0.2037

$ 2.41153717499516
$ 2.41153717499516$ 2.41153717499516

$ 0.000555272760428229
$ 0.000555272760428229$ 0.000555272760428229

+0.04%

+1.65%

-0.98%

-0.98%

CryptoTradingFund (CTF) realiojo laiko kaina yra $ 0.2033. Per pastarąsias 24 valandas CTF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2 iki aukščiausios $ 0.2037 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CTF kaina yra $ 2.41153717499516, o žemiausia – $ 0.000555272760428229.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CTF per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +1.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CryptoTradingFund (CTF) rinkos informacija

No.2159

$ 961.06K
$ 961.06K$ 961.06K

$ 851.99
$ 851.99$ 851.99

$ 24.38M
$ 24.38M$ 24.38M

4.73M
4.73M 4.73M

119,899,970.12078857
119,899,970.12078857 119,899,970.12078857

Dabartinė CryptoTradingFund rinkos kapitalizacija yra $ 961.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 851.99. CTF apyvartoje yra 4.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 119899970.12078857. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.38M

CryptoTradingFund (CTF) kainos istorija USD

Stebėkite CryptoTradingFund kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0033+1.65%
30 dienų$ -0.0967-32.24%
60 dienų$ -0.105-34.06%
90 dienų$ -0.3199-61.15%
CryptoTradingFund kainos pokytis šiandien

Šiandien CTF užfiksuotas $ +0.0033 (+1.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CryptoTradingFund 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0967 (-32.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CryptoTradingFund 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CTF rodiklis pasikeitė $ -0.105 (-34.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CryptoTradingFund 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.3199 (-61.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CryptoTradingFund (CTF) pokyčius?

Peržiūrėkite CryptoTradingFund kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CryptoTradingFund (CTF)

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

CryptoTradingFund galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CryptoTradingFund investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

CryptoTradingFund kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CryptoTradingFund (CTF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CryptoTradingFund (CTF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CryptoTradingFund prognozes.

Peržiūrėkite CryptoTradingFund kainos prognozę dabar!

CryptoTradingFund (CTF) Tokenomika

Supratimas apie CryptoTradingFund (CTF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CTFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CryptoTradingFund (CTF)

Ieškote, kaip nusipirkti CryptoTradingFund? Viskas paprasta ir patogu! CryptoTradingFund lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CTF į vietos valiutas

1 CryptoTradingFund(CTF) į VND
5,349.8395
1 CryptoTradingFund(CTF) į AUD
A$0.306983
1 CryptoTradingFund(CTF) į GBP
0.148409
1 CryptoTradingFund(CTF) į EUR
0.172805
1 CryptoTradingFund(CTF) į USD
$0.2033
1 CryptoTradingFund(CTF) į MYR
RM0.857926
1 CryptoTradingFund(CTF) į TRY
8.390191
1 CryptoTradingFund(CTF) į JPY
¥29.8851
1 CryptoTradingFund(CTF) į ARS
ARS$289.60085
1 CryptoTradingFund(CTF) į RUB
17.17885
1 CryptoTradingFund(CTF) į INR
17.937159
1 CryptoTradingFund(CTF) į IDR
Rp3,332.786352
1 CryptoTradingFund(CTF) į KRW
282.753706
1 CryptoTradingFund(CTF) į PHP
11.632826
1 CryptoTradingFund(CTF) į EGP
￡E.9.790928
1 CryptoTradingFund(CTF) į BRL
R$1.09782
1 CryptoTradingFund(CTF) į CAD
C$0.280554
1 CryptoTradingFund(CTF) į BDT
24.76194
1 CryptoTradingFund(CTF) į NGN
306.635357
1 CryptoTradingFund(CTF) į COP
$797.253148
1 CryptoTradingFund(CTF) į ZAR
R.3.55775
1 CryptoTradingFund(CTF) į UAH
8.392224
1 CryptoTradingFund(CTF) į VES
Bs31.7148
1 CryptoTradingFund(CTF) į CLP
$195.3713
1 CryptoTradingFund(CTF) į PKR
Rs57.739233
1 CryptoTradingFund(CTF) į KZT
109.594964
1 CryptoTradingFund(CTF) į THB
฿6.458841
1 CryptoTradingFund(CTF) į TWD
NT$6.170155
1 CryptoTradingFund(CTF) į AED
د.إ0.746111
1 CryptoTradingFund(CTF) į CHF
Fr0.160607
1 CryptoTradingFund(CTF) į HKD
HK$1.581674
1 CryptoTradingFund(CTF) į AMD
֏77.682963
1 CryptoTradingFund(CTF) į MAD
.د.م1.835799
1 CryptoTradingFund(CTF) į MXN
$3.78138
1 CryptoTradingFund(CTF) į SAR
ريال0.762375
1 CryptoTradingFund(CTF) į PLN
0.740012
1 CryptoTradingFund(CTF) į RON
лв0.880289
1 CryptoTradingFund(CTF) į SEK
kr1.900855
1 CryptoTradingFund(CTF) į BGN
лв0.339511
1 CryptoTradingFund(CTF) į HUF
Ft68.335229
1 CryptoTradingFund(CTF) į CZK
4.240838
1 CryptoTradingFund(CTF) į KWD
د.ك0.0620065
1 CryptoTradingFund(CTF) į ILS
0.676989
1 CryptoTradingFund(CTF) į AOA
Kz185.322181
1 CryptoTradingFund(CTF) į BHD
.د.ب0.0766441
1 CryptoTradingFund(CTF) į BMD
$0.2033
1 CryptoTradingFund(CTF) į DKK
kr1.297054
1 CryptoTradingFund(CTF) į HNL
L5.328493
1 CryptoTradingFund(CTF) į MUR
9.262348
1 CryptoTradingFund(CTF) į NAD
$3.574014
1 CryptoTradingFund(CTF) į NOK
kr2.018769
1 CryptoTradingFund(CTF) į NZD
$0.341544
1 CryptoTradingFund(CTF) į PAB
B/.0.2033
1 CryptoTradingFund(CTF) į PGK
K0.861992
1 CryptoTradingFund(CTF) į QAR
ر.ق0.740012
1 CryptoTradingFund(CTF) į RSD
дин.20.362528

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CryptoTradingFund

Kiek CryptoTradingFund(CTF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CTF kaina USD valiuta yra 0.2033USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CTF į USD kaina?
Dabartinė CTF kaina USD valiuta yra $ 0.2033. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CryptoTradingFund rinkos kapitalizacija?
CTF rinkos kapitalizacija yra $ 961.06KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CTF apyvartoje?
CTF apyvartoje yra 4.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CTF kaina?
CTF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.41153717499516USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CTF kaina?
CTF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000555272760428229USD.
Kokia yra CTF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CTF yra $ 851.99USD.
Ar CTF kaina šiais metais kils?
CTF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CTF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:01:07(UTC+8)

CryptoTradingFund (CTF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
