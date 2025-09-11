Daugiau apie CTA

CTA Kainos informacija

CTA Baltoji knyga

CTA Oficiali svetainė

CTA Tokenomika

CTA Kainų prognozė

CTA Istorija

CTA pirkimo vadovas

CTAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

CTA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Cross The Ages logotipas

Cross The Ages kaina(CTA)

1 CTA į USD – tiesioginė kaina:

$0.03959
$0.03959$0.03959
+3.36%1D
USD
Cross The Ages (CTA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:13:24(UTC+8)

Cross The Ages (CTA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03684
$ 0.03684$ 0.03684
24 val. žemiausia
$ 0.03979
$ 0.03979$ 0.03979
24 val. aukščiausia

$ 0.03684
$ 0.03684$ 0.03684

$ 0.03979
$ 0.03979$ 0.03979

$ 0.4626006490895327
$ 0.4626006490895327$ 0.4626006490895327

$ 0.01308060535556775
$ 0.01308060535556775$ 0.01308060535556775

+1.56%

+3.36%

+7.52%

+7.52%

Cross The Ages (CTA) realiojo laiko kaina yra $ 0.03956. Per pastarąsias 24 valandas CTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03684 iki aukščiausios $ 0.03979 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CTA kaina yra $ 0.4626006490895327, o žemiausia – $ 0.01308060535556775.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CTA per pastarąją valandą pasikeitė +1.56%, per 24 valandas – +3.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cross The Ages (CTA) rinkos informacija

No.918

$ 19.78M
$ 19.78M$ 19.78M

$ 218.45K
$ 218.45K$ 218.45K

$ 19.78M
$ 19.78M$ 19.78M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

100.00%

ETH

Dabartinė Cross The Ages rinkos kapitalizacija yra $ 19.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 218.45K. CTA apyvartoje yra 500.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.78M

Cross The Ages (CTA) kainos istorija USD

Stebėkite Cross The Ages kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001287+3.36%
30 dienų$ -0.00646-14.04%
60 dienų$ -0.00585-12.89%
90 dienų$ +0.00639+19.26%
Cross The Ages kainos pokytis šiandien

Šiandien CTA užfiksuotas $ +0.001287 (+3.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Cross The Ages 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00646 (-14.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Cross The Ages 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CTA rodiklis pasikeitė $ -0.00585 (-12.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Cross The Ages 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00639 (+19.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cross The Ages (CTA) pokyčius?

Peržiūrėkite Cross The Ages kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Cross The Ages (CTA)

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

Cross The Ages galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cross The Ages investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CTAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cross The Ages mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cross The Ages, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Cross The Ages kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cross The Ages (CTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cross The Ages (CTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cross The Ages prognozes.

Peržiūrėkite Cross The Ages kainos prognozę dabar!

Cross The Ages (CTA) Tokenomika

Supratimas apie Cross The Ages (CTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Cross The Ages (CTA)

Ieškote, kaip nusipirkti Cross The Ages? Viskas paprasta ir patogu! Cross The Ages lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CTA į vietos valiutas

1 Cross The Ages(CTA) į VND
1,041.0214
1 Cross The Ages(CTA) į AUD
A$0.0597356
1 Cross The Ages(CTA) į GBP
0.0288788
1 Cross The Ages(CTA) į EUR
0.033626
1 Cross The Ages(CTA) į USD
$0.03956
1 Cross The Ages(CTA) į MYR
RM0.1669432
1 Cross The Ages(CTA) į TRY
1.6334324
1 Cross The Ages(CTA) į JPY
¥5.81532
1 Cross The Ages(CTA) į ARS
ARS$56.35322
1 Cross The Ages(CTA) į RUB
3.3800064
1 Cross The Ages(CTA) į INR
3.49117
1 Cross The Ages(CTA) į IDR
Rp648.5244864
1 Cross The Ages(CTA) į KRW
55.09719
1 Cross The Ages(CTA) į PHP
2.2632276
1 Cross The Ages(CTA) į EGP
￡E.1.904814
1 Cross The Ages(CTA) į BRL
R$0.213624
1 Cross The Ages(CTA) į CAD
C$0.0545928
1 Cross The Ages(CTA) į BDT
4.818408
1 Cross The Ages(CTA) į NGN
59.6679524
1 Cross The Ages(CTA) į COP
$155.1369136
1 Cross The Ages(CTA) į ZAR
R.0.6923
1 Cross The Ages(CTA) į UAH
1.6330368
1 Cross The Ages(CTA) į VES
Bs6.17136
1 Cross The Ages(CTA) į CLP
$38.01716
1 Cross The Ages(CTA) į PKR
Rs11.2354356
1 Cross The Ages(CTA) į KZT
21.3260048
1 Cross The Ages(CTA) į THB
฿1.258008
1 Cross The Ages(CTA) į TWD
NT$1.1990636
1 Cross The Ages(CTA) į AED
د.إ0.1451852
1 Cross The Ages(CTA) į CHF
Fr0.0312524
1 Cross The Ages(CTA) į HKD
HK$0.3077768
1 Cross The Ages(CTA) į AMD
֏15.1162716
1 Cross The Ages(CTA) į MAD
.د.م0.3572268
1 Cross The Ages(CTA) į MXN
$0.7362116
1 Cross The Ages(CTA) į SAR
ريال0.14835
1 Cross The Ages(CTA) į PLN
0.1439984
1 Cross The Ages(CTA) į RON
лв0.1712948
1 Cross The Ages(CTA) į SEK
kr0.369886
1 Cross The Ages(CTA) į BGN
лв0.0660652
1 Cross The Ages(CTA) į HUF
Ft13.3064016
1 Cross The Ages(CTA) į CZK
0.8256172
1 Cross The Ages(CTA) į KWD
د.ك0.0120658
1 Cross The Ages(CTA) į ILS
0.1313392
1 Cross The Ages(CTA) į AOA
Kz36.0617092
1 Cross The Ages(CTA) į BHD
.د.ب0.01491412
1 Cross The Ages(CTA) į BMD
$0.03956
1 Cross The Ages(CTA) į DKK
kr0.2523928
1 Cross The Ages(CTA) į HNL
L1.0368676
1 Cross The Ages(CTA) į MUR
1.8023536
1 Cross The Ages(CTA) į NAD
$0.6954648
1 Cross The Ages(CTA) į NOK
kr0.3932264
1 Cross The Ages(CTA) į NZD
$0.0664608
1 Cross The Ages(CTA) į PAB
B/.0.03956
1 Cross The Ages(CTA) į PGK
K0.1677344
1 Cross The Ages(CTA) į QAR
ر.ق0.1439984
1 Cross The Ages(CTA) į RSD
дин.3.9635164

Cross The Ages išteklius

Išsamesnei Cross The Ages analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Cross The Ages svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cross The Ages

Kiek Cross The Ages(CTA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CTA kaina USD valiuta yra 0.03956USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CTA į USD kaina?
Dabartinė CTA kaina USD valiuta yra $ 0.03956. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cross The Ages rinkos kapitalizacija?
CTA rinkos kapitalizacija yra $ 19.78MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CTA apyvartoje?
CTA apyvartoje yra 500.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CTA kaina?
CTA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4626006490895327USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CTA kaina?
CTA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01308060535556775USD.
Kokia yra CTA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CTA yra $ 218.45KUSD.
Ar CTA kaina šiais metais kils?
CTA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CTA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:13:24(UTC+8)

Cross The Ages (CTA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

CTA-į-USD skaičiuoklė

Suma

CTA
CTA
USD
USD

1 CTA = 0.03956 USD

Prekiauti CTA

CTAUSDT
$0.03959
$0.03959$0.03959
+3.28%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis