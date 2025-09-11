Cross The Ages (CTA) realiojo laiko kaina yra $ 0.03956. Per pastarąsias 24 valandas CTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03684 iki aukščiausios $ 0.03979 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CTA kaina yra $ 0.4626006490895327, o žemiausia – $ 0.01308060535556775.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CTA per pastarąją valandą pasikeitė +1.56%, per 24 valandas – +3.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Cross The Ages (CTA) rinkos informacija
No.918
$ 19.78M
$ 218.45K
$ 19.78M
500.00M
500,000,000
500,000,000
100.00%
ETH
Dabartinė Cross The Ages rinkos kapitalizacija yra $ 19.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 218.45K. CTA apyvartoje yra 500.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.78M
Cross The Ages (CTA) kainos istorija USD
Stebėkite Cross The Ages kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001287
+3.36%
30 dienų
$ -0.00646
-14.04%
60 dienų
$ -0.00585
-12.89%
90 dienų
$ +0.00639
+19.26%
Cross The Ages kainos pokytis šiandien
Šiandien CTA užfiksuotas $ +0.001287 (+3.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Cross The Ages 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00646 (-14.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Cross The Ages 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CTA rodiklis pasikeitė $ -0.00585 (-12.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Cross The Ages 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00639 (+19.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cross The Ages (CTA) pokyčius?
Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.
Cross The Ages galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti CTAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cross The Ages mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cross The Ages, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Cross The Ages kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Cross The Ages (CTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cross The Ages (CTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cross The Ages prognozes.
Supratimas apie Cross The Ages (CTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Cross The Ages (CTA)
Ieškote, kaip nusipirkti Cross The Ages? Viskas paprasta ir patogu! Cross The Ages lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.