Cross The Ages (CTA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCross The Ages (CTA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Cross The Ages (CTA) Informacija

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

Oficiali svetainė:
https://www.crosstheages.com/
Baltoji knyga:
https://whitepaper.crosstheages.com/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/CTAyri1T4d1QRfnmtSRpEsPS5tyH6shA1WTskhybmrMT

Cross The Ages (CTA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Cross The Ages (CTA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 22.22M

Bendra pasiūla:
$ 500.00M

Cirkuliacinis tiekimas:
$ 500.00M

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 22.22M

Visų laikų rekordas:
$ 0.4637

Visų laikų minimumas:
$ 0.01308060535556775

Dabartinė kaina:
$ 0.04443


Cross The Ages (CTA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Cross The Ages (CTA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CTA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CTA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CTA tokenomiką, galite peržiūrėti CTA tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti CTA

Norite įtraukti Cross The Ages (CTA) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius CTA pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Cross The Ages (CTA) Kainų istorija

CTA kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

CTA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CTA? Mūsų CTA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.