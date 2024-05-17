CTA

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

ReitingasNo.874

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)%0,40

Cirkuliuojantis kiekis500.000.000

Maksimali pasiūla500.000.000

Bendra pasiūla500.000.000

Cirkuliacijos norma1%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.4626006490895327,2024-05-17

Mažiausia kaina0.01308060535556775,2025-02-03

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

