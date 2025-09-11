ChainSwap (CSWAP) realiojo laiko kaina yra $ 0.007. Per pastarąsias 24 valandas CSWAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00663 iki aukščiausios $ 0.00727 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CSWAP kaina yra $ 0.22804046064045336, o žemiausia – $ 0.001302420935978168.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CSWAP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ChainSwap (CSWAP) rinkos informacija
Dabartinė ChainSwap rinkos kapitalizacija yra $ 6.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.33K. CSWAP apyvartoje yra 924.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 986613651. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.00M
ChainSwap (CSWAP) kainos istorija USD
Stebėkite ChainSwap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000197
-0.27%
30 dienų
$ -0.0055
-44.00%
60 dienų
$ -0.00077
-9.91%
90 dienų
$ -0.00226
-24.41%
ChainSwap kainos pokytis šiandien
Šiandien CSWAP užfiksuotas $ -0.0000197 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ChainSwap 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0055 (-44.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ChainSwap 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CSWAP rodiklis pasikeitė $ -0.00077 (-9.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ChainSwap 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00226 (-24.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.
ChainSwap kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ChainSwap (CSWAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ChainSwap (CSWAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ChainSwap prognozes.
Supratimas apie ChainSwap (CSWAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CSWAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
