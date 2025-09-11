Daugiau apie CREO

Creo Engine logotipas

Creo Engine kaina(CREO)

1 CREO į USD – tiesioginė kaina:

$0.0052466
$0.0052466$0.0052466
-1.66%1D
USD
Creo Engine (CREO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:45:43(UTC+8)

Creo Engine (CREO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0051899
$ 0.0051899$ 0.0051899
24 val. žemiausia
$ 0.005594
$ 0.005594$ 0.005594
24 val. aukščiausia

$ 0.0051899
$ 0.0051899$ 0.0051899

$ 0.005594
$ 0.005594$ 0.005594

$ 0.2026071197050018
$ 0.2026071197050018$ 0.2026071197050018

$ 0.000769553751057268
$ 0.000769553751057268$ 0.000769553751057268

+0.40%

-1.66%

-4.36%

-4.36%

Creo Engine (CREO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0052594. Per pastarąsias 24 valandas CREO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0051899 iki aukščiausios $ 0.005594 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CREO kaina yra $ 0.2026071197050018, o žemiausia – $ 0.000769553751057268.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CREO per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -1.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Creo Engine (CREO) rinkos informacija

No.1667

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

$ 84.00K
$ 84.00K$ 84.00K

$ 5.26M
$ 5.26M$ 5.26M

600.00M
600.00M 600.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

788,886,709
788,886,709 788,886,709

60.00%

BSC

Dabartinė Creo Engine rinkos kapitalizacija yra $ 3.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 84.00K. CREO apyvartoje yra 600.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 788886709. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.26M

Creo Engine (CREO) kainos istorija USD

Stebėkite Creo Engine kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000088564-1.66%
30 dienų$ +0.000081+1.56%
60 dienų$ -0.0020726-28.27%
90 dienų$ -0.0042315-44.59%
Creo Engine kainos pokytis šiandien

Šiandien CREO užfiksuotas $ -0.000088564 (-1.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Creo Engine 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000081 (+1.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Creo Engine 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CREO rodiklis pasikeitė $ -0.0020726 (-28.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Creo Engine 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0042315 (-44.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Creo Engine (CREO) pokyčius?

Peržiūrėkite Creo Engine kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Creo Engine (CREO)

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Creo Engine galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Creo Engine investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CREOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Creo Engine mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Creo Engine, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Creo Engine kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Creo Engine (CREO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Creo Engine (CREO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Creo Engine prognozes.

Peržiūrėkite Creo Engine kainos prognozę dabar!

Creo Engine (CREO) Tokenomika

Supratimas apie Creo Engine (CREO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CREOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Creo Engine (CREO)

Ieškote, kaip nusipirkti Creo Engine? Viskas paprasta ir patogu! Creo Engine lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CREO į vietos valiutas

1 Creo Engine(CREO) į VND
138.401111
1 Creo Engine(CREO) į AUD
A$0.007941694
1 Creo Engine(CREO) į GBP
0.003839362
1 Creo Engine(CREO) į EUR
0.00447049
1 Creo Engine(CREO) į USD
$0.0052594
1 Creo Engine(CREO) į MYR
RM0.022194668
1 Creo Engine(CREO) į TRY
0.217108032
1 Creo Engine(CREO) į JPY
¥0.7731318
1 Creo Engine(CREO) į ARS
ARS$7.4920153
1 Creo Engine(CREO) į RUB
0.444366706
1 Creo Engine(CREO) į INR
0.463668704
1 Creo Engine(CREO) į IDR
Rp86.219658336
1 Creo Engine(CREO) į KRW
7.304675472
1 Creo Engine(CREO) į PHP
0.30057471
1 Creo Engine(CREO) į EGP
￡E.0.25324011
1 Creo Engine(CREO) į BRL
R$0.02840076
1 Creo Engine(CREO) į CAD
C$0.007257972
1 Creo Engine(CREO) į BDT
0.64059492
1 Creo Engine(CREO) į NGN
7.932700426
1 Creo Engine(CREO) į COP
$20.625052664
1 Creo Engine(CREO) į ZAR
R.0.091986906
1 Creo Engine(CREO) į UAH
0.217108032
1 Creo Engine(CREO) į VES
Bs0.8204664
1 Creo Engine(CREO) į CLP
$5.0542834
1 Creo Engine(CREO) į PKR
Rs1.493722194
1 Creo Engine(CREO) į KZT
2.835237352
1 Creo Engine(CREO) į THB
฿0.167143732
1 Creo Engine(CREO) į TWD
NT$0.15962279
1 Creo Engine(CREO) į AED
د.إ0.019301998
1 Creo Engine(CREO) į CHF
Fr0.004154926
1 Creo Engine(CREO) į HKD
HK$0.040918132
1 Creo Engine(CREO) į AMD
֏2.009669334
1 Creo Engine(CREO) į MAD
.د.م0.047492382
1 Creo Engine(CREO) į MXN
$0.09782484
1 Creo Engine(CREO) į SAR
ريال0.01972275
1 Creo Engine(CREO) į PLN
0.019144216
1 Creo Engine(CREO) į RON
лв0.022825796
1 Creo Engine(CREO) į SEK
kr0.04917539
1 Creo Engine(CREO) į BGN
лв0.008783198
1 Creo Engine(CREO) į HUF
Ft1.767842122
1 Creo Engine(CREO) į CZK
0.109711084
1 Creo Engine(CREO) į KWD
د.ك0.001604117
1 Creo Engine(CREO) į ILS
0.017461208
1 Creo Engine(CREO) į AOA
Kz4.811877654
1 Creo Engine(CREO) į BHD
.د.ب0.0019827938
1 Creo Engine(CREO) į BMD
$0.0052594
1 Creo Engine(CREO) į DKK
kr0.033554972
1 Creo Engine(CREO) į HNL
L0.137848874
1 Creo Engine(CREO) į MUR
0.2393027
1 Creo Engine(CREO) į NAD
$0.092460252
1 Creo Engine(CREO) į NOK
kr0.052225842
1 Creo Engine(CREO) į NZD
$0.008835792
1 Creo Engine(CREO) į PAB
B/.0.0052594
1 Creo Engine(CREO) į PGK
K0.022299856
1 Creo Engine(CREO) į QAR
ر.ق0.019144216
1 Creo Engine(CREO) į RSD
дин.0.52672891

Creo Engine išteklius

Išsamesnei Creo Engine analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Creo Engine

Kiek Creo Engine(CREO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CREO kaina USD valiuta yra 0.0052594USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CREO į USD kaina?
Dabartinė CREO kaina USD valiuta yra $ 0.0052594. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Creo Engine rinkos kapitalizacija?
CREO rinkos kapitalizacija yra $ 3.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CREO apyvartoje?
CREO apyvartoje yra 600.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CREO kaina?
CREO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2026071197050018USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CREO kaina?
CREO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000769553751057268USD.
Kokia yra CREO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CREO yra $ 84.00KUSD.
Ar CREO kaina šiais metais kils?
CREO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CREO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:45:43(UTC+8)

Creo Engine (CREO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

