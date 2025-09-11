Creo Engine (CREO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0052594. Per pastarąsias 24 valandas CREO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0051899 iki aukščiausios $ 0.005594 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CREO kaina yra $ 0.2026071197050018, o žemiausia – $ 0.000769553751057268.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CREO per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -1.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Creo Engine (CREO) rinkos informacija
No.1667
$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M
$ 84.00K
$ 84.00K$ 84.00K
$ 5.26M
$ 5.26M$ 5.26M
600.00M
600.00M 600.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
788,886,709
788,886,709 788,886,709
60.00%
BSC
Dabartinė Creo Engine rinkos kapitalizacija yra $ 3.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 84.00K. CREO apyvartoje yra 600.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 788886709. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.26M
Creo Engine (CREO) kainos istorija USD
Stebėkite Creo Engine kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000088564
-1.66%
30 dienų
$ +0.000081
+1.56%
60 dienų
$ -0.0020726
-28.27%
90 dienų
$ -0.0042315
-44.59%
Creo Engine kainos pokytis šiandien
Šiandien CREO užfiksuotas $ -0.000088564 (-1.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Creo Engine 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000081 (+1.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Creo Engine 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CREO rodiklis pasikeitė $ -0.0020726 (-28.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Creo Engine 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0042315 (-44.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Creo Engine (CREO) pokyčius?
Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’.
All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.
Creo Engine galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Creo Engine investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CREOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Creo Engine mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Creo Engine, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Creo Engine kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Creo Engine (CREO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Creo Engine (CREO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Creo Engine prognozes.
Supratimas apie Creo Engine (CREO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CREOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Creo Engine (CREO)
Ieškote, kaip nusipirkti Creo Engine? Viskas paprasta ir patogu! Creo Engine lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
