CREO

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

VardasCREO

ReitingasNo.1693

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.20%

Cirkuliuojantis kiekis600,000,000

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla788,886,709

Cirkuliacijos norma0.6%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.2026071197050018,2024-03-18

Mažiausia kaina0.000769553751057268,2023-11-02

Vieša blokų grandinėBSC

