Cypherium (CPH) realiojo laiko kaina yra $ 0.006019. Per pastarąsias 24 valandas CPH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005991 iki aukščiausios $ 0.006249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CPH kaina yra $ 0.19854994089735145, o žemiausia – $ 0.002529181439634382.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CPH per pastarąją valandą pasikeitė +0.28%, per 24 valandas – -2.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +33.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Cypherium (CPH) rinkos informacija
No.1803
$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M
$ 54.40K
$ 54.40K$ 54.40K
$ 50.73M
$ 50.73M$ 50.73M
382.95M
382.95M 382.95M
8,428,000,000
8,428,000,000 8,428,000,000
6,828,000,000
6,828,000,000 6,828,000,000
4.54%
2020-09-01 00:00:00
$ 0.25
$ 0.25$ 0.25
CPH2
Dabartinė Cypherium rinkos kapitalizacija yra $ 2.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.40K. CPH apyvartoje yra 382.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 6828000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.73M
Cypherium (CPH) kainos istorija USD
Stebėkite Cypherium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00012848
-2.09%
30 dienų
$ +0.000279
+4.86%
60 dienų
$ -0.001671
-21.73%
90 dienų
$ -0.002302
-27.67%
Cypherium kainos pokytis šiandien
Šiandien CPH užfiksuotas $ -0.00012848 (-2.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Cypherium 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000279 (+4.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Cypherium 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CPH rodiklis pasikeitė $ -0.001671 (-21.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Cypherium 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002302 (-27.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cypherium (CPH) pokyčius?
CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.
Cypherium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cypherium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CPHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cypherium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cypherium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Cypherium kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Cypherium (CPH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cypherium (CPH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cypherium prognozes.
Supratimas apie Cypherium (CPH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CPHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Cypherium (CPH)
Ieškote, kaip nusipirkti Cypherium? Viskas paprasta ir patogu! Cypherium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.