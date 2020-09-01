CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

VardasCPH

ReitingasNo.1836

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0,01%

Cirkuliuojantis kiekis382 951 230

Maksimali pasiūla8 428 000 000

Bendra pasiūla6 828 000 000

Cirkuliacijos norma0.0454%

Išleidimo data2020-09-01 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0,25 USDT

Visų laikų rekordas0.19854994089735145,2021-11-29

Mažiausia kaina0.002529181439634382,2024-10-02

Vieša blokų grandinėCPH2

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

