CoW Protocol logotipas

CoW Protocol kaina(COW)

CoW Protocol (COW) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:45:29(UTC+8)

CoW Protocol (COW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.78%

+0.61%

+6.79%

+6.79%

CoW Protocol (COW) realiojo laiko kaina yra $ 0.3584. Per pastarąsias 24 valandas COW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3435 iki aukščiausios $ 0.3626 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COW kaina yra $ 1.2067017788875543, o žemiausia – $ 0.04017878128090094.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COW per pastarąją valandą pasikeitė -0.78%, per 24 valandas – +0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CoW Protocol (COW) rinkos informacija

No.251

51.13%

ETH

Dabartinė CoW Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 183.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 964.73K. COW apyvartoje yra 511.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 358.40M

CoW Protocol (COW) kainos istorija USD

Stebėkite CoW Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002174+0.61%
30 dienų$ -0.0507-12.40%
60 dienų$ -0.0126-3.40%
90 dienų$ +0.0193+5.69%
CoW Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien COW užfiksuotas $ +0.002174 (+0.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CoW Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0507 (-12.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CoW Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COW rodiklis pasikeitė $ -0.0126 (-3.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CoW Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0193 (+5.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CoW Protocol (COW) pokyčius?

Peržiūrėkite CoW Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CoW Protocol (COW)

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

CoW Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CoW Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti COWstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CoW Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CoW Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CoW Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CoW Protocol (COW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CoW Protocol (COW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CoW Protocol prognozes.

Peržiūrėkite CoW Protocol kainos prognozę dabar!

CoW Protocol (COW) Tokenomika

Supratimas apie CoW Protocol (COW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CoW Protocol (COW)

Ieškote, kaip nusipirkti CoW Protocol? Viskas paprasta ir patogu! CoW Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

COW į vietos valiutas

CoW Protocol išteklius

Išsamesnei CoW Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali CoW Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CoW Protocol

Kiek CoW Protocol(COW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COW kaina USD valiuta yra 0.3584USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COW į USD kaina?
Dabartinė COW kaina USD valiuta yra $ 0.3584. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CoW Protocol rinkos kapitalizacija?
COW rinkos kapitalizacija yra $ 183.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COW apyvartoje?
COW apyvartoje yra 511.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COW kaina?
COW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.2067017788875543USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COW kaina?
COW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04017878128090094USD.
Kokia yra COW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COW yra $ 964.73KUSD.
Ar COW kaina šiais metais kils?
COW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:45:29(UTC+8)

CoW Protocol (COW) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

