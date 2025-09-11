CoW Protocol (COW) realiojo laiko kaina yra $ 0.3584. Per pastarąsias 24 valandas COW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3435 iki aukščiausios $ 0.3626 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COW kaina yra $ 1.2067017788875543, o žemiausia – $ 0.04017878128090094.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COW per pastarąją valandą pasikeitė -0.78%, per 24 valandas – +0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CoW Protocol (COW) rinkos informacija
Dabartinė CoW Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 183.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 964.73K. COW apyvartoje yra 511.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 358.40M
CoW Protocol (COW) kainos istorija USD
Stebėkite CoW Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.002174
+0.61%
30 dienų
$ -0.0507
-12.40%
60 dienų
$ -0.0126
-3.40%
90 dienų
$ +0.0193
+5.69%
CoW Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien COW užfiksuotas $ +0.002174 (+0.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CoW Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0507 (-12.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CoW Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COW rodiklis pasikeitė $ -0.0126 (-3.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CoW Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0193 (+5.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CoW Protocol (COW) pokyčius?
CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.
CoW Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CoW Protocol (COW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CoW Protocol (COW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CoW Protocol prognozes.
Supratimas apie CoW Protocol (COW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COWišsamią tokeno tokenomiką dabar!
