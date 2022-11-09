COW

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

VardasCOW

ReitingasNo.277

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.31%

Cirkuliuojantis kiekis518,388,979.28072965

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.5183%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.2067017788875543,2024-12-25

Mažiausia kaina0.04017878128090094,2022-11-09

Vieša blokų grandinėETH

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

