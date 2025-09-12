Cookie DAO (COOKIE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Cookie DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek COOKIE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Cookie DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Cookie DAO kainos prognozė
$0.14072
$0.14072$0.14072
+7.02%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:46:18(UTC+8)

Cookie DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Cookie DAO (COOKIE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Cookie DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.14072 prekybos kainą 2025 m.

Cookie DAO (COOKIE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Cookie DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.147756 prekybos kainą 2026 m.

Cookie DAO (COOKIE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. COOKIE ateities kaina yra $ 0.155143 su 10.25% augimo norma.

Cookie DAO (COOKIE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. COOKIE ateities kaina yra $ 0.162900 su 15.76% augimo norma.

Cookie DAO (COOKIE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, COOKIE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.171046, o augimo norma – 21.55%.

Cookie DAO (COOKIE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, COOKIE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.179598, o augimo norma – 27.63%.

Cookie DAO (COOKIE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Cookie DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.292546 prekybos kainą.

Cookie DAO (COOKIE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Cookie DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.476527 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.14072
    0.00%
  • 2026
    $ 0.147756
    5.00%
  • 2027
    $ 0.155143
    10.25%
  • 2028
    $ 0.162900
    15.76%
  • 2029
    $ 0.171046
    21.55%
  • 2030
    $ 0.179598
    27.63%
  • 2031
    $ 0.188578
    34.01%
  • 2032
    $ 0.198007
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.207907
    47.75%
  • 2034
    $ 0.218302
    55.13%
  • 2035
    $ 0.229218
    62.89%
  • 2036
    $ 0.240678
    71.03%
  • 2037
    $ 0.252712
    79.59%
  • 2038
    $ 0.265348
    88.56%
  • 2039
    $ 0.278615
    97.99%
  • 2040
    $ 0.292546
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Cookie DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.14072
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.140739
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.140854
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.141298
    0.41%
Cookie DAO (COOKIE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma COOKIE kaina yra $0.14072. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Cookie DAO (COOKIE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė COOKIE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.140739. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Cookie DAO (COOKIE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė COOKIE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.140854. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Cookie DAO (COOKIE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma COOKIE kaina yra $0.141298. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Cookie DAO kainų statistika

$ 0.14072
$ 0.14072$ 0.14072

+7.02%

$ 86.27M
$ 86.27M$ 86.27M

613.09M
613.09M 613.09M

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

--

Naujausia COOKIE kaina yra $ 0.14072. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +7.02%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.98M.
Be to, COOKIE turi 613.09M apyvartą ir $ 86.27M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Cookie DAO (COOKIE)

Bandote įsigyti COOKIE? Dabar galite COOKIE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Cookie DAO ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti COOKIE dabar

Cookie DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Cookie DAO, dabartinė Cookie DAO kaina yra 0.14072USD. Apyvartinė Cookie DAO (COOKIE) pasiūla yra 0.00 COOKIE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $86.27M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.006470
    $ 0.14157
    $ 0.13016
  • 7 dienos
    0.17%
    $ 0.020580
    $ 0.14672
    $ 0.11592
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.015969
    $ 0.16308
    $ 0.10977
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Cookie DAO kaina pasikeitė $0.006470, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Cookie DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.14672 ir žemiausia $0.11592. Kainos pokytis buvo 0.17%. Ši naujausia tendencija parodo COOKIE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Cookie DAO įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.015969 vertę. Tai rodo, kad COOKIE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Cookie DAO kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą COOKIE kainų istoriją

Kaip veikia Cookie DAO (COOKIE) kainų prognozės modulis?

Cookie DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas COOKIE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Cookie DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą COOKIE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Cookie DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja COOKIE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina COOKIE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Cookie DAO potencialą.

Kodėl COOKIE kainų prognozė yra svarbi?

COOKIE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į COOKIE dabar?
Pagal jūsų prognozes, COOKIE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio COOKIE kainų prognozė?
Remiantis Cookie DAO (COOKIE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama COOKIE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 COOKIE 2026 m.?
1 vieneto Cookie DAO (COOKIE) kaina šiandien yra $0.14072. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, COOKIE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama COOKIE kaina 2027 m.?
Cookie DAO (COOKIE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 COOKIE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė COOKIE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cookie DAO (COOKIE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė COOKIE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cookie DAO (COOKIE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 COOKIE 2030 m.?
1 vieneto Cookie DAO (COOKIE) kaina šiandien yra $0.14072. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, COOKIE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia COOKIE kainų prognozė 2040 metams?
Cookie DAO (COOKIE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 COOKIE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:46:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.