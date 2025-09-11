mETHProtocol (COOK) realiojo laiko kaina yra $ 0.016793. Per pastarąsias 24 valandas COOK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.011316 iki aukščiausios $ 0.021 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COOK kaina yra $ 0.049386056349883335, o žemiausia – $ 0.006439552372920454.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COOK per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – +10.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +49.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
mETHProtocol (COOK) rinkos informacija
No.3533
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 142.82K
$ 142.82K$ 142.82K
$ 83.97M
$ 83.97M$ 83.97M
0.00
0.00 0.00
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė mETHProtocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 142.82K. COOK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 83.97M
mETHProtocol (COOK) kainos istorija USD
Stebėkite mETHProtocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00165796
+10.94%
30 dienų
$ +0.005069
+43.23%
60 dienų
$ +0.009988
+146.77%
90 dienų
$ +0.00832
+98.19%
mETHProtocol kainos pokytis šiandien
Šiandien COOK užfiksuotas $ +0.00165796 (+10.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
mETHProtocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.005069 (+43.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
mETHProtocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COOK rodiklis pasikeitė $ +0.009988 (+146.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
mETHProtocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00832 (+98.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir mETHProtocol (COOK) pokyčius?
Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.
mETHProtocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų mETHProtocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti COOKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie mETHProtocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti mETHProtocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
mETHProtocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos mETHProtocol (COOK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų mETHProtocol (COOK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes mETHProtocol prognozes.
Supratimas apie mETHProtocol (COOK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COOKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti mETHProtocol (COOK)
Ieškote, kaip nusipirkti mETHProtocol? Viskas paprasta ir patogu! mETHProtocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.