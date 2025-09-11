Daugiau apie COOK

mETHProtocol logotipas

mETHProtocol kaina(COOK)

1 COOK į USD – tiesioginė kaina:

$0.016813
$0.016813$0.016813
+10.94%1D
USD
mETHProtocol (COOK) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:12:30(UTC+8)

mETHProtocol (COOK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.011316
$ 0.011316$ 0.011316
24 val. žemiausia
$ 0.021
$ 0.021$ 0.021
24 val. aukščiausia

$ 0.011316
$ 0.011316$ 0.011316

$ 0.021
$ 0.021$ 0.021

$ 0.049386056349883335
$ 0.049386056349883335$ 0.049386056349883335

$ 0.006439552372920454
$ 0.006439552372920454$ 0.006439552372920454

-0.09%

+10.94%

+49.97%

+49.97%

mETHProtocol (COOK) realiojo laiko kaina yra $ 0.016793. Per pastarąsias 24 valandas COOK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.011316 iki aukščiausios $ 0.021 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COOK kaina yra $ 0.049386056349883335, o žemiausia – $ 0.006439552372920454.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COOK per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – +10.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +49.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

mETHProtocol (COOK) rinkos informacija

No.3533

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 142.82K
$ 142.82K$ 142.82K

$ 83.97M
$ 83.97M$ 83.97M

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė mETHProtocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 142.82K. COOK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 83.97M

mETHProtocol (COOK) kainos istorija USD

Stebėkite mETHProtocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00165796+10.94%
30 dienų$ +0.005069+43.23%
60 dienų$ +0.009988+146.77%
90 dienų$ +0.00832+98.19%
mETHProtocol kainos pokytis šiandien

Šiandien COOK užfiksuotas $ +0.00165796 (+10.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

mETHProtocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.005069 (+43.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

mETHProtocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COOK rodiklis pasikeitė $ +0.009988 (+146.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

mETHProtocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00832 (+98.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir mETHProtocol (COOK) pokyčius?

Peržiūrėkite mETHProtocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra mETHProtocol (COOK)

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.

mETHProtocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų mETHProtocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti COOKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie mETHProtocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti mETHProtocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

mETHProtocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos mETHProtocol (COOK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų mETHProtocol (COOK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes mETHProtocol prognozes.

Peržiūrėkite mETHProtocol kainos prognozę dabar!

mETHProtocol (COOK) Tokenomika

Supratimas apie mETHProtocol (COOK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COOKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti mETHProtocol (COOK)

Ieškote, kaip nusipirkti mETHProtocol? Viskas paprasta ir patogu! mETHProtocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

COOK į vietos valiutas

1 mETHProtocol(COOK) į VND
441.907795
1 mETHProtocol(COOK) į AUD
A$0.02535743
1 mETHProtocol(COOK) į GBP
0.01225889
1 mETHProtocol(COOK) į EUR
0.01427405
1 mETHProtocol(COOK) į USD
$0.016793
1 mETHProtocol(COOK) į MYR
RM0.07086646
1 mETHProtocol(COOK) į TRY
0.69338297
1 mETHProtocol(COOK) į JPY
¥2.468571
1 mETHProtocol(COOK) į ARS
ARS$23.9216285
1 mETHProtocol(COOK) į RUB
1.43160325
1 mETHProtocol(COOK) į INR
1.48198225
1 mETHProtocol(COOK) į IDR
Rp275.29503792
1 mETHProtocol(COOK) į KRW
23.38845075
1 mETHProtocol(COOK) į PHP
0.96072753
1 mETHProtocol(COOK) į EGP
￡E.0.80858295
1 mETHProtocol(COOK) į BRL
R$0.0906822
1 mETHProtocol(COOK) į CAD
C$0.02317434
1 mETHProtocol(COOK) į BDT
2.0453874
1 mETHProtocol(COOK) į NGN
25.32871397
1 mETHProtocol(COOK) į COP
$65.85475708
1 mETHProtocol(COOK) į ZAR
R.0.2938775
1 mETHProtocol(COOK) į UAH
0.69321504
1 mETHProtocol(COOK) į VES
Bs2.619708
1 mETHProtocol(COOK) į CLP
$16.138073
1 mETHProtocol(COOK) į PKR
Rs4.76937993
1 mETHProtocol(COOK) į KZT
9.05277044
1 mETHProtocol(COOK) į THB
฿0.5340174
1 mETHProtocol(COOK) į TWD
NT$0.50899583
1 mETHProtocol(COOK) į AED
د.إ0.06163031
1 mETHProtocol(COOK) į CHF
Fr0.01326647
1 mETHProtocol(COOK) į HKD
HK$0.13064954
1 mETHProtocol(COOK) į AMD
֏6.41677323
1 mETHProtocol(COOK) į MAD
.د.م0.15164079
1 mETHProtocol(COOK) į MXN
$0.31251773
1 mETHProtocol(COOK) į SAR
ريال0.06297375
1 mETHProtocol(COOK) į PLN
0.06112652
1 mETHProtocol(COOK) į RON
лв0.07271369
1 mETHProtocol(COOK) į SEK
kr0.15701455
1 mETHProtocol(COOK) į BGN
лв0.02804431
1 mETHProtocol(COOK) į HUF
Ft5.64849348
1 mETHProtocol(COOK) į CZK
0.35046991
1 mETHProtocol(COOK) į KWD
د.ك0.005121865
1 mETHProtocol(COOK) į ILS
0.05575276
1 mETHProtocol(COOK) į AOA
Kz15.30799501
1 mETHProtocol(COOK) į BHD
.د.ب0.006330961
1 mETHProtocol(COOK) į BMD
$0.016793
1 mETHProtocol(COOK) į DKK
kr0.10713934
1 mETHProtocol(COOK) į HNL
L0.44014453
1 mETHProtocol(COOK) į MUR
0.76508908
1 mETHProtocol(COOK) į NAD
$0.29522094
1 mETHProtocol(COOK) į NOK
kr0.16692242
1 mETHProtocol(COOK) į NZD
$0.02821224
1 mETHProtocol(COOK) į PAB
B/.0.016793
1 mETHProtocol(COOK) į PGK
K0.07120232
1 mETHProtocol(COOK) į QAR
ر.ق0.06112652
1 mETHProtocol(COOK) į RSD
дин.1.68249067

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie mETHProtocol

Kiek mETHProtocol(COOK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COOK kaina USD valiuta yra 0.016793USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COOK į USD kaina?
Dabartinė COOK kaina USD valiuta yra $ 0.016793. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra mETHProtocol rinkos kapitalizacija?
COOK rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COOK apyvartoje?
COOK apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COOK kaina?
COOK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.049386056349883335USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COOK kaina?
COOK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.006439552372920454USD.
Kokia yra COOK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COOK yra $ 142.82KUSD.
Ar COOK kaina šiais metais kils?
COOK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COOK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:12:30(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

