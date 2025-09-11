Daugiau apie COMP

Compound logotipas

Compound kaina(COMP)

1 COMP į USD – tiesioginė kaina:

+1.85%1D
USD
Compound (COMP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:12:23(UTC+8)

Compound (COMP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.55%

+1.85%

+6.58%

+6.58%

Compound (COMP) realiojo laiko kaina yra $ 44.97. Per pastarąsias 24 valandas COMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 43.42 iki aukščiausios $ 45.04 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COMP kaina yra $ 911.1978339, o žemiausia – $ 25.546896083024585.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COMP per pastarąją valandą pasikeitė +0.55%, per 24 valandas – +1.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Compound (COMP) rinkos informacija

No.138

0.01%

ETH

Dabartinė Compound rinkos kapitalizacija yra $ 425.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 995.51K. COMP apyvartoje yra 9.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 449.70M

Compound (COMP) kainos istorija USD

Stebėkite Compound kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.8168+1.85%
30 dienų$ -6.36-12.40%
60 dienų$ -1.89-4.04%
90 dienų$ -7.03-13.52%
Compound kainos pokytis šiandien

Šiandien COMP užfiksuotas $ +0.8168 (+1.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Compound 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -6.36 (-12.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Compound 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COMP rodiklis pasikeitė $ -1.89 (-4.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Compound 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -7.03 (-13.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Compound (COMP) pokyčius?

Peržiūrėkite Compound kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Compound (COMP)

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. 

Compound galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Compound investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti COMPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Compound mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Compound, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Compound kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Compound (COMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Compound (COMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Compound prognozes.

Peržiūrėkite Compound kainos prognozę dabar!

Compound (COMP) Tokenomika

Supratimas apie Compound (COMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Compound (COMP)

Ieškote, kaip nusipirkti Compound? Viskas paprasta ir patogu! Compound lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

COMP į vietos valiutas

1 Compound(COMP) į VND
1,183,385.55
1 Compound(COMP) į AUD
A$67.9047
1 Compound(COMP) į GBP
32.8281
1 Compound(COMP) į EUR
38.2245
1 Compound(COMP) į USD
$44.97
1 Compound(COMP) į MYR
RM189.7734
1 Compound(COMP) į TRY
1,856.8113
1 Compound(COMP) į JPY
¥6,610.59
1 Compound(COMP) į ARS
ARS$64,059.765
1 Compound(COMP) į RUB
3,833.6925
1 Compound(COMP) į INR
3,968.6025
1 Compound(COMP) į IDR
Rp737,212.9968
1 Compound(COMP) į KRW
62,631.9675
1 Compound(COMP) į PHP
2,572.7337
1 Compound(COMP) į EGP
￡E.2,165.3055
1 Compound(COMP) į BRL
R$242.838
1 Compound(COMP) į CAD
C$62.0586
1 Compound(COMP) į BDT
5,477.346
1 Compound(COMP) į NGN
67,827.8013
1 Compound(COMP) į COP
$176,352.5532
1 Compound(COMP) į ZAR
R.786.975
1 Compound(COMP) į UAH
1,856.3616
1 Compound(COMP) į VES
Bs7,015.32
1 Compound(COMP) į CLP
$43,216.17
1 Compound(COMP) į PKR
Rs12,771.9297
1 Compound(COMP) į KZT
24,242.4276
1 Compound(COMP) į THB
฿1,430.046
1 Compound(COMP) į TWD
NT$1,363.0407
1 Compound(COMP) į AED
د.إ165.0399
1 Compound(COMP) į CHF
Fr35.5263
1 Compound(COMP) į HKD
HK$349.8666
1 Compound(COMP) į AMD
֏17,183.4867
1 Compound(COMP) į MAD
.د.م406.0791
1 Compound(COMP) į MXN
$836.8917
1 Compound(COMP) į SAR
ريال168.6375
1 Compound(COMP) į PLN
163.6908
1 Compound(COMP) į RON
лв194.7201
1 Compound(COMP) į SEK
kr420.4695
1 Compound(COMP) į BGN
лв75.0999
1 Compound(COMP) į HUF
Ft15,126.1092
1 Compound(COMP) į CZK
938.5239
1 Compound(COMP) į KWD
د.ك13.71585
1 Compound(COMP) į ILS
149.3004
1 Compound(COMP) į AOA
Kz40,993.3029
1 Compound(COMP) į BHD
.د.ب16.95369
1 Compound(COMP) į BMD
$44.97
1 Compound(COMP) į DKK
kr286.9086
1 Compound(COMP) į HNL
L1,178.6637
1 Compound(COMP) į MUR
2,048.8332
1 Compound(COMP) į NAD
$790.5726
1 Compound(COMP) į NOK
kr447.0018
1 Compound(COMP) į NZD
$75.5496
1 Compound(COMP) į PAB
B/.44.97
1 Compound(COMP) į PGK
K190.6728
1 Compound(COMP) į QAR
ر.ق163.6908
1 Compound(COMP) į RSD
дин.4,505.5443

Compound išteklius

Išsamesnei Compound analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Compound svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Compound

Kiek Compound(COMP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COMP kaina USD valiuta yra 44.97USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COMP į USD kaina?
Dabartinė COMP kaina USD valiuta yra $ 44.97. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Compound rinkos kapitalizacija?
COMP rinkos kapitalizacija yra $ 425.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COMP apyvartoje?
COMP apyvartoje yra 9.46MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COMP kaina?
COMP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 911.1978339USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COMP kaina?
COMP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 25.546896083024585USD.
Kokia yra COMP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COMP yra $ 995.51KUSD.
Ar COMP kaina šiais metais kils?
COMP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COMP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:12:23(UTC+8)

Compound (COMP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

