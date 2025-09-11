Daugiau apie IO

IO logotipas

IO kaina(IO)

1 IO į USD – tiesioginė kaina:

-1.93%1D
USD
IO (IO) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 13:00:38(UTC+8)

IO (IO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.50%

-1.93%

+15.77%

+15.77%

IO (IO) realiojo laiko kaina yra $ 0.609. Per pastarąsias 24 valandas IO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.599 iki aukščiausios $ 0.627 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IO kaina yra $ 6.438488090659158, o žemiausia – $ 0.5065814224251167.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IO per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -1.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IO (IO) rinkos informacija

No.329

25.16%

SOL

Dabartinė IO rinkos kapitalizacija yra $ 122.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.55M. IO apyvartoje yra 201.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 487.20M

IO (IO) kainos istorija USD

Stebėkite IO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.01199-1.93%
30 dienų$ +0.012+2.01%
60 dienų$ -0.206-25.28%
90 dienų$ -0.065-9.65%
IO kainos pokytis šiandien

Šiandien IO užfiksuotas $ -0.01199 (-1.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

IO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.012 (+2.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

IO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, IO rodiklis pasikeitė $ -0.206 (-25.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

IO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.065 (-9.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir IO (IO) pokyčius?

Peržiūrėkite IO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra IO (IO)

io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

IO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų IO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti IOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie IO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti IO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

IO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IO (IO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IO (IO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IO prognozes.

Peržiūrėkite IO kainos prognozę dabar!

IO (IO) Tokenomika

Supratimas apie IO (IO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti IO (IO)

Ieškote, kaip nusipirkti IO? Viskas paprasta ir patogu! IO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

IO į vietos valiutas

1 IO(IO) į VND
16,025.835
1 IO(IO) į AUD
A$0.91959
1 IO(IO) į GBP
0.44457
1 IO(IO) į EUR
0.51765
1 IO(IO) į USD
$0.609
1 IO(IO) į MYR
RM2.56998
1 IO(IO) į TRY
25.13343
1 IO(IO) į JPY
¥89.523
1 IO(IO) į ARS
ARS$867.5205
1 IO(IO) į RUB
51.45441
1 IO(IO) į INR
53.73207
1 IO(IO) į IDR
Rp9,983.60496
1 IO(IO) į KRW
847.00938
1 IO(IO) į PHP
34.82262
1 IO(IO) į EGP
￡E.29.29899
1 IO(IO) į BRL
R$3.2886
1 IO(IO) į CAD
C$0.84042
1 IO(IO) į BDT
74.1762
1 IO(IO) į NGN
918.54861
1 IO(IO) į COP
$2,388.23004
1 IO(IO) į ZAR
R.10.65141
1 IO(IO) į UAH
25.13952
1 IO(IO) į VES
Bs95.004
1 IO(IO) į CLP
$585.249
1 IO(IO) į PKR
Rs172.96209
1 IO(IO) į KZT
328.29972
1 IO(IO) į THB
฿19.36011
1 IO(IO) į TWD
NT$18.48315
1 IO(IO) į AED
د.إ2.23503
1 IO(IO) į CHF
Fr0.48111
1 IO(IO) į HKD
HK$4.73802
1 IO(IO) į AMD
֏232.70499
1 IO(IO) į MAD
.د.م5.49927
1 IO(IO) į MXN
$11.3274
1 IO(IO) į SAR
ريال2.28375
1 IO(IO) į PLN
2.21676
1 IO(IO) į RON
лв2.63697
1 IO(IO) į SEK
kr5.69415
1 IO(IO) į BGN
лв1.01703
1 IO(IO) į HUF
Ft204.70317
1 IO(IO) į CZK
12.70374
1 IO(IO) į KWD
د.ك0.185745
1 IO(IO) į ILS
2.02188
1 IO(IO) į AOA
Kz557.18019
1 IO(IO) į BHD
.د.ب0.229593
1 IO(IO) į BMD
$0.609
1 IO(IO) į DKK
kr3.88542
1 IO(IO) į HNL
L15.96189
1 IO(IO) į MUR
27.74604
1 IO(IO) į NAD
$10.70622
1 IO(IO) į NOK
kr6.04737
1 IO(IO) į NZD
$1.02312
1 IO(IO) į PAB
B/.0.609
1 IO(IO) į PGK
K2.58216
1 IO(IO) į QAR
ر.ق2.21676
1 IO(IO) į RSD
дин.60.99744

IO išteklius

Išsamesnei IO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali IO svetainė
Blokuoti naršyklę

2025-09-11 13:00:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

IO-į-USD skaičiuoklė

Suma

IO
IO
USD
USD

1 IO = 0.609 USD

Prekiauti IO

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis