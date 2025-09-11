Daugiau apie COG

Cogni Token kaina(COG)

Cogni Token (COG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:45:14(UTC+8)

Cogni Token (COG) kainos informacija (USD)

Cogni Token (COG) realiojo laiko kaina yra $ 0.1729. Per pastarąsias 24 valandas COG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.172 iki aukščiausios $ 0.1905 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COG kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COG per pastarąją valandą pasikeitė -1.26%, per 24 valandas – -6.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cogni Token (COG) rinkos informacija

Dabartinė Cogni Token rinkos kapitalizacija yra $ 3.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 136.43K. COG apyvartoje yra 20.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.29M

Stebėkite Cogni Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.012092-6.54%
30 dienų$ -0.2011-53.78%
60 dienų$ -0.403-69.98%
90 dienų$ -0.0271-13.55%
Šiandien COG užfiksuotas $ -0.012092 (-6.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.2011 (-53.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COG rodiklis pasikeitė $ -0.403 (-69.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0271 (-13.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cogni Token (COG) pokyčius?

Peržiūrėkite Cogni Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Cogni Token (COG)

CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability.

Cogni Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cogni Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti COGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cogni Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cogni Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Cogni Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cogni Token (COG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cogni Token (COG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cogni Token prognozes.

Peržiūrėkite Cogni Token kainos prognozę dabar!

Cogni Token (COG) Tokenomika

Supratimas apie Cogni Token (COG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Cogni Token (COG)

Ieškote, kaip nusipirkti Cogni Token? Viskas paprasta ir patogu! Cogni Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei Cogni Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Kiek Cogni Token(COG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COG kaina USD valiuta yra 0.1729USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COG į USD kaina?
Dabartinė COG kaina USD valiuta yra $ 0.1729. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cogni Token rinkos kapitalizacija?
COG rinkos kapitalizacija yra $ 3.46MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COG apyvartoje?
COG apyvartoje yra 20.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COG kaina?
COG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COG kaina?
COG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra COG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COG yra $ 136.43KUSD.
Ar COG kaina šiais metais kils?
COG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Cogni Token (COG) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin'apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į tr

