Cogni Token (COG) realiojo laiko kaina yra $ 0.1729. Per pastarąsias 24 valandas COG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.172 iki aukščiausios $ 0.1905 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COG kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COG per pastarąją valandą pasikeitė -1.26%, per 24 valandas – -6.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Cogni Token (COG) rinkos informacija
$ 3.46M
$ 3.46M
$ 136.43K
$ 136.43K
$ 17.29M
$ 17.29M
20.00M
20.00M
100,000,000
100,000,000
2025-06-22 00:00:00
$ 0.2
$ 0.2
BSC
Dabartinė Cogni Token rinkos kapitalizacija yra $ 3.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 136.43K. COG apyvartoje yra 20.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.29M
Cogni Token (COG) kainos istorija USD
Stebėkite Cogni Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.012092
-6.54%
30 dienų
$ -0.2011
-53.78%
60 dienų
$ -0.403
-69.98%
90 dienų
$ -0.0271
-13.55%
Cogni Token kainos pokytis šiandien
Šiandien COG užfiksuotas $ -0.012092 (-6.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Cogni Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.2011 (-53.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Cogni Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, COG rodiklis pasikeitė $ -0.403 (-69.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Cogni Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0271 (-13.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cogni Token (COG) pokyčius?
CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability.
Cogni Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cogni Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti COGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cogni Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cogni Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Cogni Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Cogni Token (COG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cogni Token (COG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cogni Token prognozes.
Supratimas apie Cogni Token (COG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Cogni Token (COG)
Ieškote, kaip nusipirkti Cogni Token? Viskas paprasta ir patogu! Cogni Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.