Cogni Token (COG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Cogni Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek COG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Cogni Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Cogni Token kainos prognozė
$0.1257
-21.19%
USD
Faktinis
Prognozė
Cogni Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Cogni Token (COG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Cogni Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1257 prekybos kainą 2025 m.

Cogni Token (COG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Cogni Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.131985 prekybos kainą 2026 m.

Cogni Token (COG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. COG ateities kaina yra $ 0.138584 su 10.25% augimo norma.

Cogni Token (COG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. COG ateities kaina yra $ 0.145513 su 15.76% augimo norma.

Cogni Token (COG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, COG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.152789, o augimo norma – 21.55%.

Cogni Token (COG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, COG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.160428, o augimo norma – 27.63%.

Cogni Token (COG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Cogni Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.261321 prekybos kainą.

Cogni Token (COG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Cogni Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.425664 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1257
    0.00%
  • 2026
    $ 0.131985
    5.00%
  • 2027
    $ 0.138584
    10.25%
  • 2028
    $ 0.145513
    15.76%
  • 2029
    $ 0.152789
    21.55%
  • 2030
    $ 0.160428
    27.63%
  • 2031
    $ 0.168450
    34.01%
  • 2032
    $ 0.176872
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.185716
    47.75%
  • 2034
    $ 0.195001
    55.13%
  • 2035
    $ 0.204752
    62.89%
  • 2036
    $ 0.214989
    71.03%
  • 2037
    $ 0.225739
    79.59%
  • 2038
    $ 0.237026
    88.56%
  • 2039
    $ 0.248877
    97.99%
  • 2040
    $ 0.261321
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Cogni Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1257
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.125717
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.125820
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.126216
    0.41%
Cogni Token (COG) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma COG kaina yra $0.1257. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Cogni Token (COG) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė COG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.125717. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Cogni Token (COG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė COG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.125820. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Cogni Token (COG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma COG kaina yra $0.126216. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Cogni Token kainų statistika

$ 0.1257
$ 0.1257$ 0.1257

-21.19%

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

20.00M
20.00M 20.00M

$ 85.08K
$ 85.08K$ 85.08K

--

Naujausia COG kaina yra $ 0.1257. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -21.19%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 85.08K.
Be to, COG turi 20.00M apyvartą ir $ 2.51M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Cogni Token (COG)

Bandote įsigyti COG? Dabar galite COG įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Cogni Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti COG dabar

Cogni Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Cogni Token, dabartinė Cogni Token kaina yra 0.1257USD. Apyvartinė Cogni Token (COG) pasiūla yra 0.00 COG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.51M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.21%
    $ -0.035
    $ 0.1637
    $ 0.0943
  • 7 dienos
    -0.37%
    $ -0.0748
    $ 0.2098
    $ 0.0943
  • 30 dienų
    -0.64%
    $ -0.224400
    $ 0.3728
    $ 0.0943
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Cogni Token kaina pasikeitė $-0.035, atspindinti -0.21% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Cogni Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.2098 ir žemiausia $0.0943. Kainos pokytis buvo -0.37%. Ši naujausia tendencija parodo COG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Cogni Token įvyko -0.64%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.224400 vertę. Tai rodo, kad COG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Cogni Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą COG kainų istoriją

Kaip veikia Cogni Token (COG) kainų prognozės modulis?

Cogni Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas COG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Cogni Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą COG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Cogni Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja COG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina COG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Cogni Token potencialą.

Kodėl COG kainų prognozė yra svarbi?

COG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į COG dabar?
Pagal jūsų prognozes, COG pasieks prognozuojamą kainą, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio COG kainų prognozė?
Remiantis Cogni Token (COG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama COG kaina pasieks numatytą lygį.
Kiek kainuos 1 COG 2026 m.?
1 vieneto Cogni Token (COG) kaina šiandien yra $0.1257. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, COG padidės pagal nustatytą procentą iki 2026 m.
Kokia prognozuojama COG kaina 2027 m.?
Cogni Token (COG) prognozuojama, kad kasmet augs pagal nustatytą procentą, o iki 2027 m. 1 COG kaina pasieks prognozuojamą lygį.
Kokia numatoma tikslinė COG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cogni Token (COG) augs pagal nustatytą procentą, o numatoma kaina 2028 m. bus atitinkama.
Kokia numatoma tikslinė COG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cogni Token (COG) augs pagal nustatytą procentą, o numatoma kaina 2029 m. bus atitinkama.
Kiek kainuos 1 COG 2030 m.?
1 vieneto Cogni Token (COG) kaina šiandien yra $0.1257. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, COG padidės pagal nustatytą procentą iki 2030 m.
Kokia COG kainų prognozė 2040 metams?
Cogni Token (COG) prognozuojama, kad kasmet padidės pagal nustatytą procentą, o iki 2040 m. 1 COG kaina pasieks prognozuojamą lygį.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.