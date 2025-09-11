Daugiau apie CNDY

CNDY Kainos informacija

CNDY Baltoji knyga

CNDY Oficiali svetainė

CNDY Tokenomika

CNDY Kainų prognozė

CNDY Istorija

CNDY pirkimo vadovas

CNDYvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

CNDY Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Sugarverse logotipas

Sugarverse kaina(CNDY)

1 CNDY į USD – tiesioginė kaina:

$0.001128
$0.001128$0.001128
-0.44%1D
USD
Sugarverse (CNDY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:36:52(UTC+8)

Sugarverse (CNDY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001113
$ 0.001113$ 0.001113
24 val. žemiausia
$ 0.001321
$ 0.001321$ 0.001321
24 val. aukščiausia

$ 0.001113
$ 0.001113$ 0.001113

$ 0.001321
$ 0.001321$ 0.001321

$ 0.005822417865598104
$ 0.005822417865598104$ 0.005822417865598104

$ 0.000737295247445374
$ 0.000737295247445374$ 0.000737295247445374

0.00%

-0.44%

-4.41%

-4.41%

Sugarverse (CNDY) realiojo laiko kaina yra $ 0.001128. Per pastarąsias 24 valandas CNDY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001113 iki aukščiausios $ 0.001321 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CNDY kaina yra $ 0.005822417865598104, o žemiausia – $ 0.000737295247445374.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CNDY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sugarverse (CNDY) rinkos informacija

No.2445

$ 526.32K
$ 526.32K$ 526.32K

$ 46.16K
$ 46.16K$ 46.16K

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

466.60M
466.60M 466.60M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

46.65%

ETHERLINK

Dabartinė Sugarverse rinkos kapitalizacija yra $ 526.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 46.16K. CNDY apyvartoje yra 466.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.13M

Sugarverse (CNDY) kainos istorija USD

Stebėkite Sugarverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000499-0.44%
30 dienų$ -0.000226-16.70%
60 dienų$ +0.00013+13.02%
90 dienų$ +0.000119+11.79%
Sugarverse kainos pokytis šiandien

Šiandien CNDY užfiksuotas $ -0.00000499 (-0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sugarverse 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000226 (-16.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sugarverse 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CNDY rodiklis pasikeitė $ +0.00013 (+13.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sugarverse 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000119 (+11.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sugarverse (CNDY) pokyčius?

Peržiūrėkite Sugarverse kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sugarverse (CNDY)

Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY.

Sugarverse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sugarverse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CNDYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sugarverse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sugarverse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sugarverse kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sugarverse (CNDY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sugarverse (CNDY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sugarverse prognozes.

Peržiūrėkite Sugarverse kainos prognozę dabar!

Sugarverse (CNDY) Tokenomika

Supratimas apie Sugarverse (CNDY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CNDYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sugarverse (CNDY)

Ieškote, kaip nusipirkti Sugarverse? Viskas paprasta ir patogu! Sugarverse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CNDY į vietos valiutas

1 Sugarverse(CNDY) į VND
29.68332
1 Sugarverse(CNDY) į AUD
A$0.00170328
1 Sugarverse(CNDY) į GBP
0.00082344
1 Sugarverse(CNDY) į EUR
0.0009588
1 Sugarverse(CNDY) į USD
$0.001128
1 Sugarverse(CNDY) į MYR
RM0.00476016
1 Sugarverse(CNDY) į TRY
0.04656384
1 Sugarverse(CNDY) į JPY
¥0.165816
1 Sugarverse(CNDY) į ARS
ARS$1.606836
1 Sugarverse(CNDY) į RUB
0.09530472
1 Sugarverse(CNDY) į INR
0.09938808
1 Sugarverse(CNDY) į IDR
Rp18.49180032
1 Sugarverse(CNDY) į KRW
1.56665664
1 Sugarverse(CNDY) į PHP
0.06454416
1 Sugarverse(CNDY) į EGP
￡E.0.05424552
1 Sugarverse(CNDY) į BRL
R$0.0060912
1 Sugarverse(CNDY) į CAD
C$0.00155664
1 Sugarverse(CNDY) į BDT
0.1373904
1 Sugarverse(CNDY) į NGN
1.70392296
1 Sugarverse(CNDY) į COP
$4.42351968
1 Sugarverse(CNDY) į ZAR
R.0.01972872
1 Sugarverse(CNDY) į UAH
0.04656384
1 Sugarverse(CNDY) į VES
Bs0.175968
1 Sugarverse(CNDY) į CLP
$1.084008
1 Sugarverse(CNDY) į PKR
Rs0.32036328
1 Sugarverse(CNDY) į KZT
0.60808224
1 Sugarverse(CNDY) į THB
฿0.03583656
1 Sugarverse(CNDY) į TWD
NT$0.03416712
1 Sugarverse(CNDY) į AED
د.إ0.00413976
1 Sugarverse(CNDY) į CHF
Fr0.00089112
1 Sugarverse(CNDY) į HKD
HK$0.00877584
1 Sugarverse(CNDY) į AMD
֏0.43102008
1 Sugarverse(CNDY) į MAD
.د.م0.01018584
1 Sugarverse(CNDY) į MXN
$0.02096952
1 Sugarverse(CNDY) į SAR
ريال0.00423
1 Sugarverse(CNDY) į PLN
0.00410592
1 Sugarverse(CNDY) į RON
лв0.00489552
1 Sugarverse(CNDY) į SEK
kr0.0105468
1 Sugarverse(CNDY) į BGN
лв0.00188376
1 Sugarverse(CNDY) į HUF
Ft0.37915464
1 Sugarverse(CNDY) į CZK
0.02353008
1 Sugarverse(CNDY) į KWD
د.ك0.00034404
1 Sugarverse(CNDY) į ILS
0.00374496
1 Sugarverse(CNDY) į AOA
Kz1.03201848
1 Sugarverse(CNDY) į BHD
.د.ب0.000425256
1 Sugarverse(CNDY) į BMD
$0.001128
1 Sugarverse(CNDY) į DKK
kr0.00719664
1 Sugarverse(CNDY) į HNL
L0.02956488
1 Sugarverse(CNDY) į MUR
0.051324
1 Sugarverse(CNDY) į NAD
$0.01983024
1 Sugarverse(CNDY) į NOK
kr0.01120104
1 Sugarverse(CNDY) į NZD
$0.00189504
1 Sugarverse(CNDY) į PAB
B/.0.001128
1 Sugarverse(CNDY) į PGK
K0.00478272
1 Sugarverse(CNDY) į QAR
ر.ق0.00410592
1 Sugarverse(CNDY) į RSD
дин.0.11300304

Sugarverse išteklius

Išsamesnei Sugarverse analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Sugarverse svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sugarverse

Kiek Sugarverse(CNDY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CNDY kaina USD valiuta yra 0.001128USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CNDY į USD kaina?
Dabartinė CNDY kaina USD valiuta yra $ 0.001128. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sugarverse rinkos kapitalizacija?
CNDY rinkos kapitalizacija yra $ 526.32KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CNDY apyvartoje?
CNDY apyvartoje yra 466.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CNDY kaina?
CNDY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.005822417865598104USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CNDY kaina?
CNDY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000737295247445374USD.
Kokia yra CNDY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CNDY yra $ 46.16KUSD.
Ar CNDY kaina šiais metais kils?
CNDY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CNDY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:36:52(UTC+8)

Sugarverse (CNDY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

CNDY-į-USD skaičiuoklė

Suma

CNDY
CNDY
USD
USD

1 CNDY = 0.001128 USD

Prekiauti CNDY

CNDYUSDT
$0.001128
$0.001128$0.001128
-0.44%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis