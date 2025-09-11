Daugiau apie CLORE

Clore AI logotipas

Clore AI kaina(CLORE)

Clore AI (CLORE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:25:53(UTC+8)

Clore AI (CLORE) kainos informacija (USD)

Clore AI (CLORE) realiojo laiko kaina yra $ 0.013187. Per pastarąsias 24 valandas CLORE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.012899 iki aukščiausios $ 0.01347 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLORE kaina yra $ 0.4477709866959041, o žemiausia – $ 0.002873471608704941.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLORE per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Clore AI (CLORE) rinkos informacija

Dabartinė Clore AI rinkos kapitalizacija yra $ 7.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 98.52K. CLORE apyvartoje yra 586.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 586334357.1719224. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.14M

Clore AI (CLORE) kainos istorija USD

Stebėkite Clore AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00010233-0.77%
30 dienų$ -0.003885-22.76%
60 dienų$ +0.000884+7.18%
90 dienų$ -0.004859-26.93%
Clore AI kainos pokytis šiandien

Šiandien CLORE užfiksuotas $ -0.00010233 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Clore AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.003885 (-22.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Clore AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLORE rodiklis pasikeitė $ +0.000884 (+7.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Clore AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004859 (-26.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Clore AI (CLORE) pokyčius?

Peržiūrėkite Clore AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Clore AI (CLORE)

Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.

Clore AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Clore AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CLOREstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Clore AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Clore AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Clore AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Clore AI (CLORE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Clore AI (CLORE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Clore AI prognozes.

Peržiūrėkite Clore AI kainos prognozę dabar!

Clore AI (CLORE) Tokenomika

Supratimas apie Clore AI (CLORE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLOREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Clore AI (CLORE)

Ieškote, kaip nusipirkti Clore AI? Viskas paprasta ir patogu! Clore AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CLORE į vietos valiutas

1 Clore AI(CLORE) į VND
347.015905
1 Clore AI(CLORE) į AUD
A$0.01991237
1 Clore AI(CLORE) į GBP
0.00962651
1 Clore AI(CLORE) į EUR
0.01120895
1 Clore AI(CLORE) į USD
$0.013187
1 Clore AI(CLORE) į MYR
RM0.05564914
1 Clore AI(CLORE) į TRY
0.54449123
1 Clore AI(CLORE) į JPY
¥1.938489
1 Clore AI(CLORE) į ARS
ARS$18.7848815
1 Clore AI(CLORE) į RUB
1.1248511
1 Clore AI(CLORE) į INR
1.16480771
1 Clore AI(CLORE) į IDR
Rp216.18029328
1 Clore AI(CLORE) į KRW
18.36619425
1 Clore AI(CLORE) į PHP
0.75376892
1 Clore AI(CLORE) į EGP
￡E.0.63587714
1 Clore AI(CLORE) į BRL
R$0.0712098
1 Clore AI(CLORE) į CAD
C$0.01819806
1 Clore AI(CLORE) į BDT
1.6061766
1 Clore AI(CLORE) į NGN
19.88982023
1 Clore AI(CLORE) į COP
$51.71361172
1 Clore AI(CLORE) į ZAR
R.0.23129998
1 Clore AI(CLORE) į UAH
0.54435936
1 Clore AI(CLORE) į VES
Bs2.057172
1 Clore AI(CLORE) į CLP
$12.672707
1 Clore AI(CLORE) į PKR
Rs3.74523987
1 Clore AI(CLORE) į KZT
7.10884796
1 Clore AI(CLORE) į THB
฿0.41961034
1 Clore AI(CLORE) į TWD
NT$0.39996171
1 Clore AI(CLORE) į AED
د.إ0.04839629
1 Clore AI(CLORE) į CHF
Fr0.01041773
1 Clore AI(CLORE) į HKD
HK$0.10259486
1 Clore AI(CLORE) į AMD
֏5.03888457
1 Clore AI(CLORE) į MAD
.د.م0.11907861
1 Clore AI(CLORE) į MXN
$0.24567381
1 Clore AI(CLORE) į SAR
ريال0.04945125
1 Clore AI(CLORE) į PLN
0.04800068
1 Clore AI(CLORE) į RON
лв0.05709971
1 Clore AI(CLORE) į SEK
kr0.12329845
1 Clore AI(CLORE) į BGN
лв0.02202229
1 Clore AI(CLORE) į HUF
Ft4.43254631
1 Clore AI(CLORE) į CZK
0.27534456
1 Clore AI(CLORE) į KWD
د.ك0.004022035
1 Clore AI(CLORE) į ILS
0.04391271
1 Clore AI(CLORE) į AOA
Kz12.02087359
1 Clore AI(CLORE) į BHD
.د.ب0.004971499
1 Clore AI(CLORE) į BMD
$0.013187
1 Clore AI(CLORE) į DKK
kr0.08413306
1 Clore AI(CLORE) į HNL
L0.34563127
1 Clore AI(CLORE) į MUR
0.60079972
1 Clore AI(CLORE) į NAD
$0.23182746
1 Clore AI(CLORE) į NOK
kr0.13081504
1 Clore AI(CLORE) į NZD
$0.02215416
1 Clore AI(CLORE) į PAB
B/.0.013187
1 Clore AI(CLORE) į PGK
K0.05591288
1 Clore AI(CLORE) į QAR
ر.ق0.04800068
1 Clore AI(CLORE) į RSD
дин.1.32160114

Clore AI išteklius

Išsamesnei Clore AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Clore AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Clore AI

Kiek Clore AI(CLORE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLORE kaina USD valiuta yra 0.013187USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLORE į USD kaina?
Dabartinė CLORE kaina USD valiuta yra $ 0.013187. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Clore AI rinkos kapitalizacija?
CLORE rinkos kapitalizacija yra $ 7.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLORE apyvartoje?
CLORE apyvartoje yra 586.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLORE kaina?
CLORE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4477709866959041USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLORE kaina?
CLORE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002873471608704941USD.
Kokia yra CLORE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLORE yra $ 98.52KUSD.
Ar CLORE kaina šiais metais kils?
CLORE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLORE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:25:53(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

