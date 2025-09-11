Clore AI (CLORE) realiojo laiko kaina yra $ 0.013187. Per pastarąsias 24 valandas CLORE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.012899 iki aukščiausios $ 0.01347 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLORE kaina yra $ 0.4477709866959041, o žemiausia – $ 0.002873471608704941.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLORE per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Clore AI (CLORE) rinkos informacija
Dabartinė Clore AI rinkos kapitalizacija yra $ 7.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 98.52K. CLORE apyvartoje yra 586.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 586334357.1719224. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.14M
Clore AI (CLORE) kainos istorija USD
Stebėkite Clore AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00010233
-0.77%
30 dienų
$ -0.003885
-22.76%
60 dienų
$ +0.000884
+7.18%
90 dienų
$ -0.004859
-26.93%
Clore AI kainos pokytis šiandien
Šiandien CLORE užfiksuotas $ -0.00010233 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Clore AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.003885 (-22.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Clore AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CLORE rodiklis pasikeitė $ +0.000884 (+7.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Clore AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004859 (-26.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Clore AI (CLORE) pokyčius?
Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.
Clore AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Clore AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Clore AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Clore AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Clore AI (CLORE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Clore AI (CLORE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Clore AI prognozes.
Supratimas apie Clore AI (CLORE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLOREišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Clore AI (CLORE)
Ieškote, kaip nusipirkti Clore AI? Viskas paprasta ir patogu! Clore AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
