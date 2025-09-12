Clore AI (CLORE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Clore AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CLORE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Clore AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Clore AI kainos prognozė
$0.013409
-1.35%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:48:26(UTC+8)

Clore AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Clore AI (CLORE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Clore AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.013409 prekybos kainą 2025 m.

Clore AI (CLORE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Clore AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.014079 prekybos kainą 2026 m.

Clore AI (CLORE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CLORE ateities kaina yra $ 0.014783 su 10.25% augimo norma.

Clore AI (CLORE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CLORE ateities kaina yra $ 0.015522 su 15.76% augimo norma.

Clore AI (CLORE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CLORE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.016298, o augimo norma – 21.55%.

Clore AI (CLORE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CLORE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.017113, o augimo norma – 27.63%.

Clore AI (CLORE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Clore AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.027876 prekybos kainą.

Clore AI (CLORE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Clore AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.045407 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.013409
    0.00%
  • 2026
    $ 0.014079
    5.00%
  • 2027
    $ 0.014783
    10.25%
  • 2028
    $ 0.015522
    15.76%
  • 2029
    $ 0.016298
    21.55%
  • 2030
    $ 0.017113
    27.63%
  • 2031
    $ 0.017969
    34.01%
  • 2032
    $ 0.018867
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.019811
    47.75%
  • 2034
    $ 0.020801
    55.13%
  • 2035
    $ 0.021841
    62.89%
  • 2036
    $ 0.022933
    71.03%
  • 2037
    $ 0.024080
    79.59%
  • 2038
    $ 0.025284
    88.56%
  • 2039
    $ 0.026548
    97.99%
  • 2040
    $ 0.027876
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Clore AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.013409
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.013410
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.013421
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.013464
    0.41%
Clore AI (CLORE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CLORE kaina yra $0.013409. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Clore AI (CLORE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CLORE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.013410. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Clore AI (CLORE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CLORE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.013421. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Clore AI (CLORE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CLORE kaina yra $0.013464. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Clore AI kainų statistika

$ 0.013409
-1.35%

$ 7.86M
586.76M
$ 88.78K
--

Naujausia CLORE kaina yra $ 0.013409. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.35%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 88.78K.
Be to, CLORE turi 586.76M apyvartą ir $ 7.86M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Clore AI (CLORE)

Bandote įsigyti CLORE? Dabar galite CLORE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Clore AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CLORE dabar

Clore AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Clore AI, dabartinė Clore AI kaina yra 0.013404USD. Apyvartinė Clore AI (CLORE) pasiūla yra 0.00 CLORE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7.86M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.000332
    $ 0.013915
    $ 0.0131
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000394
    $ 0.014439
    $ 0.01283
  • 30 dienų
    -0.24%
    $ -0.004297
    $ 0.018684
    $ 0.012523
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Clore AI kaina pasikeitė $-0.000332, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Clore AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.014439 ir žemiausia $0.01283. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo CLORE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Clore AI įvyko -0.24%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004297 vertę. Tai rodo, kad CLORE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Clore AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CLORE kainų istoriją

Kaip veikia Clore AI (CLORE) kainų prognozės modulis?

Clore AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CLORE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Clore AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CLORE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Clore AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CLORE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CLORE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Clore AI potencialą.

Kodėl CLORE kainų prognozė yra svarbi?

CLORE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CLORE dabar?
Pagal jūsų prognozes, CLORE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CLORE kainų prognozė?
Remiantis Clore AI (CLORE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CLORE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CLORE 2026 m.?
1 vieneto Clore AI (CLORE) kaina šiandien yra $0.013409. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CLORE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CLORE kaina 2027 m.?
Clore AI (CLORE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CLORE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CLORE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Clore AI (CLORE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CLORE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Clore AI (CLORE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CLORE 2030 m.?
1 vieneto Clore AI (CLORE) kaina šiandien yra $0.013409. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CLORE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CLORE kainų prognozė 2040 metams?
Clore AI (CLORE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CLORE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.